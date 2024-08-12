Процесс создания новой мебели для спальни женщина показала в сети. Она опубликовала пошаговую инструкцию и вдохновила пользователей на создание подобных тумб.

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Как женщине удалось превратить хлебницы на тумбы

Женщина рассказала, что для создания двух стильных тумб ей понадобилось 4 деревянные хлебницы. Найдя ту самую модель, дизайнер сразу их заказала.

На первом этапе женщина сняла маленькие деревянные ножки и заменила их на большие фигурные. Также она сразу изменила ручки на будущих тумбах. Когда поверхности были готовы, то с помощью клея женщина склеила между собой две хлебницы – они стали каркасом будущей тумбы. После этого она покрасила их в черный и оливковый цвета.

Представляете себе – хлебницы и прикроватные тумбы. Я сначала не представляла. Такие тумбы (прикроватные из хлебниц – Lady) выходят в 4 – 5 раз дешевле, чем купить их в магазине. Но даже в магазине выбор не такой интересный, потому что все оно одинаковое, а мне хотелось чего-то интересного и сделанного своими руками, поэтому решила создать их сама,

– объяснила женщина в сети.

В общем, такие тумбы из хлебниц обошлись около 800 гривен за штуку. Женщина рассказала, что расходы были следующими:

хлебница – 300 гривен за 1 штуку,

ножки – 15 гривен за 1 штуку (на самом деле, это даже не ножки для мебели, а деревянные насадки на шампуры),

фурнитура – около 30 гривен за штуку,

акриловый монтажный клей ("Бешеная липучка"),

краска двух цветов.

Пошаговая инструкция, как сделать тумбы из хлебниц: смотрите видео

Конечный результат: смотрите видео

Интересно, что женщина даже устроила краш-тест тумбам из хлебниц. Так, владелица стильной мебели решила сесть на них, чтобы проверить, выдержат ли они ее вес. Стоит заметить, что эти тумбы оказались очень надежными, ведь они даже не пошатнулись, когда женщина села на них.

Краш-тест тумбы из хлебниц: смотрите видео