Процес створення нових меблів для спальні жінка показала у мережі. Вона опублікувала покрокову інструкцію та надихнула користувачів на створення подібних тумб.

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Як жінці вдалося перетворити хлібнички на тумби

Жінка розповіла, що для створення двох стильних тумб їй знадобилося 4 дерев'яні хлібниці. Знайшовши ту саму модель, дизайнерка відразу їх замовила.

На першому етапі жінка зняла маленькі дерев'яні ніжки й замінила їх на великі фігурні. Також вона відразу змінила ручки на майбутніх тумбах. Коли поверхні були готові, то за допомогою клею жінка склеїла між собою дві хлібнички – вони стали каркасом майбутньої тумби. Після цього вона пофарбувала їх у чорний та оливковий кольори.

Уявляєте собі – хлібнички й приліжкові тумби. Я спочатку не уявляла. Такі тумби (приліжкові з хлібниць – Lady) виходять в 4 – 5 разів дешевші, ніж купити їх у магазині. Але навіть у магазині вибір не такий цікавий, тому що все воно однакове, а мені хотілося чогось цікавого й зробленого власноруч, тому вирішила створити їх сама,

– пояснила жінка у мережі.

Загалом, такі тумби з хлібниць обійшлися близько 800 гривень за штуку. Жінка розповіла, що витрати були наступними:

хлібничка – 300 гривень за 1 штуку,

ніжки – 15 гривень за 1 штуку (насправді, це навіть не ніжки для меблів, а дерев'яні насадки на шампури),

фурнітура – близько 30 гривень за штуку,

акриловий монтажний клей ("Скажена липучка"),

фарба двох кольорів.

Покрокова інструкція, як зробити тумби з хлібниць: дивіться відео

Кінцевий результат: дивіться відео

Цікаво, що жінка навіть влаштувала краш-тест тумбам з хлібничок. Так, власниця стильних меблів вирішила сісти на них, щоб перевірити, чи витримають вони її вагу. Варто зауважити, що ці тумби виявилися дуже надійними, адже вони навіть не похитнулися, коли жінка сіла на них.

Краш-тест тумби з хлібничок: дивіться відео