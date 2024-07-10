Билет в жизнь мечты: женщина сделала ставку в 1 фунт стерлингов и выиграла 200 тысяч
Источник:Daily Star
Женщина, которая работала на двух работах, выиграла 200 000 фунтов стерлингов (около 10,5 миллионов гривен) после того, как сделала ставку всего в 1 фунт стерлингов.
Теперь она покидает Британию, чтобы жить жизнью своей мечты с семьей в Таиланде. Как женщине удалось сорвать грандиозный выигрыш, рассказываем далее.
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Как женщина выиграла 200 000 фунтов стерлингов
40-летняя мать двух сыновей Арая Карри истощала себя, зарабатывая минимальную зарплату уборщицей в хосписе днем и работая официанткой в ресторане вечером.
Однако теперь это может измениться. Женщина сорвала крупный выигрыш в игре с числами от Betfred под названием Nifty Fifty. Денежный приз поможет ей и ее семья жить в достатке в родной стране.
Я долгое время работала по 14 часов в день, поэтому эта фантастическая победа полностью изменила жизнь не только меня и Энди, но и наших детей. У нас был план, рассчитанный на 10 лет, чтобы приобрести землю в Таиланде и поехать туда жить. Теперь все это изменилось, и работа над нашей виллой с шестью спальнями уже началась,
– говорит Арая.
Ее муж Энди, бывший пожарный, который встретил женщину во время отпуска 20 лет назад, добавляет, что все еще не может поверить в выигрыш.
Мы хотим от всей души поблагодарить руководителя Betfred Фреда Дона. Наш новый дом мечты в Таиланде, который стоит 43 000 фунтов стерлингов, уже строится,
– делится мужчина.
В знак благодарности руководителю он приглашает его посетить их дом мечты в Таиланде, когда тот будет завершен.