3 изысканных парфюма, которые пахнут шоколадом: вы обязательно должны их попробовать
Сейчас производители предлагают своим клиентам широкий выбор парфюмов на любой вкус. В том числе и вкусные ароматы с нотами шоколада.
Вариантов "шоколадных" ароматов много. Несмотря на то, что они имеют общую основу, оттенки у них совершенно разные, пишет 24 Канал.
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Какие духи с ароматом шоколада вам гарантированно понравятся
- Tom Ford Tobacco Vanille
Какие ароматы с табаком есть / Фото Pinterest
Эти духи сочетают нотки ванили и шоколада, создавая теплый и сладкий аромат. Изюминкой Tobacco Vanille является табак.
Верхние ноты этого аромата:
- табак;
- пряности.
Средние ноты:
- ваниль;
- какао;
- цветки табака;
- бобы тонка.
Базовые ноты
- сухофрукты;
- древесные ноты.
Обратите внимание! Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, который может подойти как женщинам, так и мужчинам.
Yves Saint Laurent Black Opium
Какие духи точно понравятся девушке / Фото Pinterest
Комбинация ванили, шоколада, кофе и белых цветов создает обольстительный и насыщенный аромат, что подойдет для вечерних выходов.
Верхние ноты:
- груша;
- цветы апельсина;
- розовый перец.
Средние ноты:
- кофе;
- жасмин;
- горький миндаль;
- вербец.
Базовые ноты:
- ваниль;
- пачули;
- кашемировое дерево;
- кедр.
Обратите внимание! Этот аромат очень насыщенный. Он идеально подойдет на зиму и осень.
- Mugler Angel
Варианты интересных духов с ароматом шоколада / Фото Pinterest
Одна из классических композиций, сочетающая шоколад с ванилью, карамелью и фруктовыми нотами.
Верхние ноты:
- сахарная вата;
- кокос;
- дыня;
- лист черной смородины;
- жасмин;
- бергамот;
- ананас;
- мандарин.
Средние ноты:
- мед;
- красные ягоды;
- ежевика;
- слива;
- абрикос;
- жасмин;
- персик;
- мускатный грех;
- тмин;
- орхидея;
- роза;
- ландыш.
Базовые ноты:
- ваниль;
- пачули;
- шоколад;
- карамель;
- сандал;
- мускус;
- амбра;
- бобы тонка.