Вариантов ароматов такого типа очень много. Выбирайте для себя парфюм, учитывая ваши предпочтения, пишет 24 Канал.
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Парфюмы, которые покорят любого
Chanel №5
Какие ароматы покоряют мужчин / Фото Pinterest
Chanel №5 – это легендарный аромат, который стал символом изысканности и женственности. Его богатый, но одновременно сдержанный состав с цветочными и мускусными нотами создает ощущение безупречной элегантности.
- Верхние ноты: бергамот, лимон, иланг-иланг, нероли, альдегиды.
- Средние ноты: ирис, жасмин, роза, ландыш, корень ириса.
- Базовые ноты: пачули, ветивер, ваниль, мускус, цибетин, сандал, мох, амбра.
Tom Ford Black Orchid
Какой парфюм стоит себе приобрести / Фото Pinterest
Это роскошный аромат, который смело можно назвать одним из культовых парфюмов бренда Tom Ford. Black Orchid полон элегантности и утонченности в каждой ноте.
- Верхние ноты: трюфель, гардения, черная смородина, иланг-иланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфи.
- Средние ноты: орхидея, специи, фруктовые ноты, жасмин, лотос.
- Базовые ноты: пачули, мексиканский шоколад, ваниль, ладан, амбра, сандал, ветивер, белый мускус.
Louis Vuitton Afternoon Swim
Какие духи нравятся женщинам / Фото Pinterest
Louis Vuitton известен своими элегантными ароматами, и Afternoon Swim не является исключением. Это свежий, но интенсивный парфюм, сочетающий цитрусовые ноты с пряными акцентами.
- Верхние ноты: лимон, бергамот, мандарин, апельсиновый цвет.
- Средние ноты: гальбан, мята.
- Базовые ноты: амбра, кедр.