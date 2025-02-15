Варіантів ароматів такого типу дуже багато. Обирайте для себе парфум, зважаючи на ваші вподобання, пише 24 Канал.
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Парфуми, що підкорять будь-кого
Chanel №5
Які аромати підкорюють чоловіків / Фото Pinterest
Chanel №5 – це легендарний аромат, який став символом вишуканості та жіночності. Його багатий, але одночасно стриманий склад з квітковими та мускусними нотами створює відчуття бездоганної елегантності.
- Верхні ноти: бергамот, лимон, іланг-іланг, неролі, альдегіди.
- Середні ноти: ірис, жасмин, троянда, конвалія, корінь ірису.
- Базові ноти: пачулі, ветивер, ваніль, мускус, цібетін, сандал, мох, амбра.
Tom Ford Black Orchid
Який парфум варто собі придбати / Фото Pinterest
Це розкішний аромат, який сміливо можна назвати одним з культових парфумів бренду Tom Ford. Black Orchid сповнений елегантності та витонченості у кожній ноті.
- Верхні ноти: трюфель, гарденія, чорна смородина, іланг-іланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфі.
- Середні ноти: орхідея, спеції, фруктові ноти, жасмин, лотос.
- Базові ноти: пачулі, мексиканський шоколад, ваніль, ладан, амбра, сандал, ветивер, білий мускус.
Louis Vuitton Afternoon Swim
Які парфуми подобаються жінкам / Фото Pinterest
Louis Vuitton відомий своїми елегантними ароматами, і Afternoon Swim не є винятком. Це свіжий, але інтенсивний парфум, що поєднує цитрусові ноти з пряними акцентами.
- Верхні ноти: лимон, бергамот, мандарин, апельсиновий цвіт.
- Середні ноти: гальбан, м'ята.
- Базові ноти: амбра, кедр.