Какие духи пахнут дорого: 3 лучших аромата

Есть парфюмы о которых можно смело сказать – эти ароматы пахнут дорого. Такой эффект достигается, благодаря уникальным парфюмерным композициям.

Вариантов ароматов такого типа очень много. Выбирайте для себя парфюм, учитывая ваши предпочтения, пишет 24 Канал.

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Парфюмы, которые покорят любого

Chanel №5



Какие ароматы покоряют мужчин / Фото Pinterest

Chanel №5 – это легендарный аромат, который стал символом изысканности и женственности. Его богатый, но одновременно сдержанный состав с цветочными и мускусными нотами создает ощущение безупречной элегантности.

Верхние ноты: бергамот, лимон, иланг-иланг, нероли, альдегиды.

бергамот, лимон, иланг-иланг, нероли, альдегиды. Средние ноты: ирис, жасмин, роза, ландыш, корень ириса.

ирис, жасмин, роза, ландыш, корень ириса. Базовые ноты: пачули, ветивер, ваниль, мускус, цибетин, сандал, мох, амбра.

Tom Ford Black Orchid



Какой парфюм стоит себе приобрести / Фото Pinterest

Это роскошный аромат, который смело можно назвать одним из культовых парфюмов бренда Tom Ford. Black Orchid полон элегантности и утонченности в каждой ноте.

Верхние ноты: трюфель, гардения, черная смородина, иланг-иланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфи.

трюфель, гардения, черная смородина, иланг-иланг, жасмин, мандарин, бергамот, лимон Амалфи. Средние ноты: орхидея, специи, фруктовые ноты, жасмин, лотос.

орхидея, специи, фруктовые ноты, жасмин, лотос. Базовые ноты: пачули, мексиканский шоколад, ваниль, ладан, амбра, сандал, ветивер, белый мускус.

Louis Vuitton Afternoon Swim



Какие духи нравятся женщинам / Фото Pinterest

Louis Vuitton известен своими элегантными ароматами, и Afternoon Swim не является исключением. Это свежий, но интенсивный парфюм, сочетающий цитрусовые ноты с пряными акцентами.