Які секрети має зірки та якими порадами щодо краси та догляду за собою вона користується, розповідаємо далі.

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Масаж для обличчя

Вікторія Бекхем не приховує своєї любові до професійних косметологів, тож не дивно, що вона обожнює робити регулярні масажі для обличчя, особливо перед подорожжю, для боротьби з набряками

Натуральні продукти для тіла

Не тільки шкіра обличчя зірки виглядає приголомшливо, а і її тіло. Вікторія каже, що все секрет в повністю натуральній олії для тіла, яка підтримує її шкіру м’якою, еластичною та блискучою. Головна порада Бекхем – наносити її після душу, поки шкіра ще волога.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Зволоження шкіри

Вікторія Бекхем просто одержима зволоженням шкіри, особливо під час подорожей літаком. У її косметичці завжди є місти та креми для зволоження.

Водночас у повсякденному житті вона не зраджує одному й тому самому крему, використовуючи його як для денного, так і для нічного догляду.

Як виглядає Вікторія Бекхем: дивіться фото

Спонж для нанесення пудри

Шкіра Вікторії завжди має чудовий вигляд, особливо коли вона збирається на червону доріжку, і за цим стоїть маленький секрет. Її візажист насправді використовує спонж, щоб наносити пудру саме туди, де це найбільше потрібно. За словами знаменитості, це найточніший спосіб нанесення пудри.

Догляд за кутикулою

Вікторія Бекхем не є жінкою, яка мириться з неідеальною кутикулою. Вона завжди приділяє їй час під час манікюру та регулярно наносить олійку для кутикули.

Маски для очей

Бекхем ніколи не забуває не лише про кутикулу, але й про очі. Вона регулярно використовує маски та патчі, щоб підготувати шкіру перед макіяжем.

Як Вікторія Бекхем доглядає за собою: дивіться відео

Живлення шкіри зсередини та зовні

Однією з причин того, що Вікторія Бекхем виглядає так добре навіть у 50 років, є те, що вона не лише зосереджується на продуктах, які наносить на свою шкіру, а також завзято вивчає тенденції щодо здоров’я. Вона ділиться, що приймає щоденну дозу риб’ячого жиру, який корисний для шкіри.

Світлотерапія

Знаменитість усвідомлює важливість турботи про здоров'я шкіри та покладається на світлотерапію, щоб підтримувати свою шкіру молодою та чистою. Вікторія обирає комбінацію червоного світла для покращення еластичності шкіри та синього світла для зменшення набряків та висипань.