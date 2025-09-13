Брови гарної форми покращують зовнішність, надаючи обличчю доглянутого та акуратного вигляду навіть без нанесення макіяжу. Багато людей вважають, що їхні брови набувають найкращої форми лише після відвідування професійного салону.

Але за допомогою правильного домашнього догляду можна підтримувати доглянутий вигляд брів у перервах між відвідинами салону. Як це робити розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Наймодніші помади на осінь-2025: 4 must-have відтінки у косметичці

Як потрібно правильно доглядати за бровами?

У сфері догляду за бровами експерти радять застосовувати структурований підхід, щоб досягти й підтримувати відполірований вигляд. Процес зазвичай починається з корекції, яка покращує контур брів, створюючи основу для подальших процедур.

Корекцію слід проводити кожні 3 – 4 тижні. Однак тим, у кого швидко росте волосся, яке може втратити бажану форму, рекомендується повертатися на корекцію кожні 2 – 3 тижні.

слід проводити кожні 3 – 4 тижні. Однак тим, у кого швидко росте волосся, яке може втратити бажану форму, рекомендується повертатися на корекцію кожні 2 – 3 тижні. Фарбування найкраще проводити раз на місяць. Часте фарбування може призвести до сухості та знебарвлення волосся, тому клієнтам слід уникати повторного фарбування, якщо корекція планується протягом 2 тижнів.

найкраще проводити раз на місяць. Часте фарбування може призвести до сухості та знебарвлення волосся, тому клієнтам слід уникати повторного фарбування, якщо корекція планується протягом 2 тижнів. Ламінування брів рекомендується проводити раз на 1,5 – 2 місяці. Перед процедурою варто провести живильний догляд.



Як і коли доглядати за бровами / Фото Pinterest

Для досягнення оптимального результату фахівці рекомендують поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням в рамках одного візиту. Це дозволяє клієнтам піти з салону з оновленим зовнішнім виглядом, а наступний сеанс запланований приблизно через 25 – 28 днів.

Такий режим запобігає перевантаженню волосків процедурами, забезпечуючи постійний доглянутий вигляд.

Яка форма брів модна у 2025 році?