Брови красивой формы улучшают внешность, придавая лицу ухоженный и аккуратный вид даже без нанесения макияжа. Многие люди считают, что их брови приобретают наилучшую форму только после посещения профессионального салона.

Но с помощью правильного домашнего ухода можно поддерживать ухоженный вид бровей в перерывах между посещениями салона. Как это делать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Как нужно правильно ухаживать за бровями?

В сфере ухода за бровями эксперты советуют применять структурированный подход, чтобы достичь и поддерживать отполированный вид. Процесс обычно начинается с коррекции, которая улучшает контур бровей, создавая основу для дальнейших процедур.

Коррекцию следует проводить каждые 3 – 4 недели. Однако тем, у кого быстро растут волосы, которые могут потерять желаемую форму, рекомендуется возвращаться на коррекцию каждые 2 – 3 недели.

Окрашивание лучше всего проводить раз в месяц. Частое окрашивание может привести к сухости и обесцвечиванию волос, поэтому клиентам следует избегать повторного окрашивания, если коррекция планируется в течение 2 недель.

Ламинирование бровей рекомендуется проводить раз в 1,5 – 2 месяца. Перед процедурой стоит провести питательный уход.



Как и когда ухаживать за бровями / Фото Pinterest

Для достижения оптимального результата специалисты рекомендуют сочетать ламинирование с коррекцией и окрашиванием в рамках одного визита. Это позволяет клиентам уйти из салона с обновленным внешним видом, а следующий сеанс запланирован примерно через 25 – 28 дней.

Такой режим предотвращает перегрузку волосков процедурами, обеспечивая постоянный ухоженный вид.

Какая форма бровей модная в 2025 году?