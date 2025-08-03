Влітку хочеться зберегти струнку та привабливу фігуру. Однак, перед нами постійно постають численні харчові спокуси, які можна знайти в супермаркетах, торгових центрах, парках та інших місцях. Але, якщо знати декілька дієвих лайфхаків, можна щоразу не тікати від них і купувати правильно і корисно.

І, мовиться не лише про вибір конкретних продуктів, а й про звички, пов'язані із самою процедурою закупів. Як робити покупки, щоб худнути, розповідає 24 Канал з посиланням на нутриціологиню Ботікарію Ґарсію, яку цитує Vogue.

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Як робити покупки, щоб худнути?

Не купуйте голодними чи втомленими

Під час фізичного виснаження та голоду люди з більшою ймовірністю обирають швидкі, висококалорійні та нездорові варіанти їжі. За словами експертки, оптимальний час для покупок продуктів – після прийому їжі, оскільки покупки перед обідом або вечерею можуть призвести до неправильного вибору раціону.

2. Закупляйтеся на ринках

Супермаркети спроєктовані таким чином, щоб заохочувати несвідоме споживання через велику кількість харчових спокус, включаючи продукти з високим ступенем перероблювання та привабливі рекламні пропозиції.

Для порівняння, традиційні ринки, як правило, пропонують більш спокійні умови для здійснення покупок, з меншою кількістю відволікаючих чинників і більшим акцентом на сезонні та місцеві продукти.



Поради, як робити покупки, щоб худнути / Фото Unsplash

3. Дотримуйтеся списку

Попереднє планування має важливе значення для дотримання правильного харчування. Створення детального списку допоможе уникнути імпульсивних покупок, які можуть не відповідати дієтичним потребам.

Тож, ефективне планування, ситість і відмова від імпульсивного вибору – сприяють формуванню здорових харчових звичок. Якщо спробувати дотримуватися цих пунктів, то можна легко та усвідомлено стежити за фігурою.

До слова, раніше ми розповідали, як схуднути без спортзалу і бігу.