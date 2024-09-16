Розкішний вигляд: Селена Гомес зачарувала образом на Emmy Awards 2024

У Лос-Анджелесі у неділю, 15 вересня, відбулася церемонія нагородження телевізійної премії Emmy Awards 2024. На подію, як завжди, знаменитості обрали цікаві та ефектні сукні, втім червону доріжку зачарувала Селена Гомес, вибравши для себе лаконічне плаття.

Американська акторка та співачка часто з’являється на світських подіях, тож цього разу покрасувалася у красивому вбранні. Селена Гомес любить вибирати для себе дещо яскраві та акцентні плаття цікавих форм та принтів, однак цього разу зірка вирішила зробити ставку на мінімалізм.

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Селена Гомес на Emmy Awards 2024

На 76-ту церемонію вручення Emmy Awards Селена Гомес обрала для себе лаконічну сукню від відомого бренду Ralph Lauren. Красуня позувала перед камерами в оксамитовій сукні, яка мала невеличкий шлейф ззаду. Вбрання ідеально підкреслило її талію, відкривши зону плечей.

Плаття фасону "русалка" підкреслював галтер з каміннями, який надавав аутфіту особливого шику. Селена Гомес довершила образ прикрасами від Tiffany & Co. Вона одягнула ювелірні сережки, браслети та персні. Знаменитість розпустила волосся та довершила образ красивим макіяжем.



Бездоганний образ Селени Гомес / Фото Getty Images

Цього разу Селена Гомес не була номінована як акторка в жодній категорії, однак під час церемонії вона оголосила переможця у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі". Ним став Ебон Мосс-Бахрах із шоу "Ведмідь".

Акторка знімалася у серіалі "Вбивства в одній будівлі". На Emmy Awards він отримав 3 номінації, але не виграв у жодній, хоч у 2022 році переміг у категорії "Найкращий комедійний серіал" після випуску першого сезону.