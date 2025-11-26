Головні тренди 2026 року: Андре Тан назвав, що буде в моді

Кожного року в моді з’являються нові тренди, тож Андре Тан вирішив розповісти, що ж саме буде актуальним вже незабаром. Дизайнер постійно ділиться зі своїми підписниками корисними добірками, тож цього разу зосередив свою увагу на трендах прийдешнього року.

У 2026 році головним трендом стане особистий стиль, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Представлені речі дозволять нам виглядати гармонійно та сучасно. Модні речі привертатимуть увагу до деталей, які зроблять річ унікальною.

Читайте також У чому зустрічати 2026 рік Вогняного Коня: Андре Тан показав найкраще вбрання

Більшість вбрання буде універсальним, тож адаптуються під різні ситуації: офіс, прогулянку чи вечірній вихід. Гардероб стане гнучким, тож речі вдало поєднуватимуться одне з одним.

Які речі будуть в моді у 2026 році?

За словами Андре Тана, актуальний гороховий принт відійде на другий план, а в моду увійдуть квіткові візерунки та романтичні фактури. Хітом сезону стануть м’які тканини, об’ємні блузи та рюші.



Тренди 2026 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Набуде популярності тренд на прозорі туфлі. Виглядають вони на ногах досить цікаво й точно довершать літні образи з красивим вбранням.



Тренди 2026 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Окрім того, в моді будуть сумки-мішки, які стануть головним акцентом в образі. Крім базових кольорів можна обирати яскраві відтінки.



Тренди 2026 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Вже на початку 2026 року варто звернути увагу на трендові пуховики, пише Elle. Взимку в моді будуть вкорочені, подовжені та блискучі пуховики. Популярними залишатимуться коричневі відтінки та пуховики з поясом для підкреслення талії. Саме блискучі пуховики – хіт сезону. Чорні, сині чи бордовані пухові куртки з лакованої шкіри є мастхевом на зимову пору.

Які ще цікаві новинки варто знати?