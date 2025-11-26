Главные тренды 2026 года: Андре Тан назвал, что будет в моде
- В 2026 году главным модным трендом станет личный стиль с акцентом на уникальные детали.
- Популярными станут цветочные узоры, мягкие ткани, прозрачные туфли и сумки-мешки.
Каждый год в моде появляются новые тренды, поэтому Андре Тан решил рассказать, что же именно будет актуальным уже в скором времени. Дизайнер постоянно делится со своими подписчиками полезными подборками, поэтому на этот раз сосредоточил свое внимание на трендах грядущего года.
В 2026 году главным трендом станет личный стиль, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Представленные вещи позволят нам выглядеть гармонично и современно. Модные вещи будут привлекать внимание к деталям, которые сделают вещь уникальной.
Большинство нарядов будет универсальным, поэтому адаптируются под различные ситуации: офис, прогулку или вечерний выход. Гардероб станет гибким, поэтому вещи будут удачно сочетаться друг с другом.
Какие вещи будут в моде в 2026 году?
По словам Андре Тана, актуальный гороховый принт отойдет на второй план, а в моду войдут цветочные узоры и романтические фактуры. Хитом сезона станут мягкие ткани, объемные блузы и рюши.
Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана
Приобретет популярность тренд на прозрачные туфли. Выглядят они на ногах достаточно интересно и точно завершат летние образы с красивым нарядом.
Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана
Кроме того, в моде будут сумки-мешки, которые станут главным акцентом в образе. Кроме базовых цветов можно выбирать яркие оттенки.
Тренды 2026 года / Фото из инстаграма Андре Тана
Уже в начале 2026 года стоит обратить внимание на трендовые пуховики, пишет Elle. Зимой в моде будут укороченные, удлиненные и блестящие пуховики. Популярными будут оставаться коричневые оттенки и пуховики с поясом для подчеркивания талии. Именно блестящие пуховики – хит сезона. Черные, синие или бордовые пуховые куртки из лакированной кожи являются мастхэвом на зимнюю пору.
Какие еще интересные новинки стоит знать?
К самой популярной обуви этой зимы входят жокейские сапоги, сапоги-чулки, сапоги-слатчи и ковбойки.
Для встречи Нового года 2026 следует избегать черного, синего, голубого, белого, серого, темно-коричневого и графитового цветов.
