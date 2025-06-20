Андре Тан розповів про 5 речей, які треба купити цього літа

Дизайнер Андре Тан активно веде свою рубрику з модними порадами, тож цього разу зосередився не на образах, а на певних окремих трендових речах, які необхідні кожній модниці. Він назвав найпопулярніше вбрання, взуття та аксесуари, які вже носять відомі інфлюенсерки.

Влітку завжди хочеться вдосконалити свої образи новими речима, тому дизайнер розповів про топові позиції, які вже завоювали широку популярність серед трендсеттерок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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За словами дизайнера, у добірці зібрані найкращі одиниці гардероба, які допоможуть зібрати половину образів на літо.

Плетена сумка

Солом’яна сумка є мастхевом на літню пору. Вона чудово стилізується з джинсами, футболкою, сандалями та сарафаном. Андре Тан наголосив, що вона підходить для денних та пляжних образів, але не пасує для довершення вечірніх виходів.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Лляний костюм

Ідеальним матеріалом на літо є льон, оскільки він стильний, легкий та дозволяє шкірі дихати. Можна носити сорочку зі штанами чи шортами.



Модні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

В’єтнамки

Дорого й елегантно виглядають шкіряні в’єтнамки. Вони чудово підходять до джинсів, шортів та літніх костюмів, а ще до спідниць різної довжини.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Шовкова хустина

Ця річ є дуже популярною влітку, бо додає елегантності будь-якому образу. Хустину можна носити на голові, зав’язувати на талії, чи довершувати нею сумку.



Стильні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

Штани Аладдіни

Такі штани мають досить грайливий та стильний вигляд. Підходять для всіх типів фігури. Їх можна носити з топами, майками та футболками, поєднуючи з в’єтнамками, кросівками та взуттям на підборах.



Актуальні речі на літо / Фото з інстаграму Андре Тана

До речі, Андре Тан розповів про трендові сукні на випускний вечір. Що радить одягнути дизайнер – читайте в нашому матеріалі.