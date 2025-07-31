Модні силуети та фасони літа 2025: топові поради від української стилістки
- Стилістка Галина Денисюк розповіла про модні тренди літа 2025, включаючи сукні-комбінації, спідниці максі з розрізами, кроп-топи, та оверсайз жакети.
- Вона підкреслила важливість вибору 1-2 трендових елементів, поєднання різних фактур і збереження балансу в образах для створення стильного вигляду.
- Галина рекомендує інвестувати в якісну базу гардеробу і наголошує, що стиль – це впевненість, а тренди – це лише палітра для вираження себе.
Цього літа жіночий гардероб стає сміливішим, вільнішим і ще більш чуттєвим. Мода не вимагає ідеальних форм – вона пропонує відчувати себе красивою тут і зараз. Стилістка Галина Денисюк розповідає, які речі та силуети стали головними героями літа 2025, як їх носити й чому головне – це не фасон, а ваше відчуття себе.
У трендах завжди залишатиметься легкість, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Мода влітку закликає жінок не ховатися, а проявлятися – через кольори, крій, фактури. Стильні образи допоможуть вам розповісти про себе без слів.
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Які силуети та фасони в моді цього літа?
За словами стилістки, жінка цього літа може бути різною – тендітною або сильною, закритою або відкритою, у міні чи максі. Тренди не змушують вибирати щось одне, а дозволяють бути собою.
Сукні – головні речі сезону
"Сукня – це найлегший спосіб виглядати зібрано і стильно, витративши мінімум зусиль. У ній вже є завершений образ", – зазначила Галина Денисюк.
Топ-тренди серед суконь:
сукні-комбінації з шовку та сатину, довжиною до середини литки або максі;
моделі з вирізами на талії, спині або стегнах;
сукні-трапеції з легкої бавовни чи льону – зручні для спеки;
багатошарові моделі з прозорих тканин;
асиметричні силуети з відкритим плечем або косим низом.
Стилістка додала, що сукні-комбінації є вічною, класикою, але цього року популярними будуть і вирізи. Головне, щоб у таких сукнях тіло дихало, а не виглядало штучно оголеним.
Спідниці – динаміка, довжина, багатошаровість
Максі – головна довжина сезону. Але не нудна максі з 2000-х, а та, яка рухається разом із вами. Ідеально – з розрізами, прозорими вставками, легкою асиметрією,
– радить Галина.
Актуальні моделі:
джинсова максі-спідниця з розрізом;
багатошарова шифонова або сітчаста спідниця;
спідниця-олівець із низькою посадкою;
спідниці з запахом або драпіруванням.
"Джинсова спідниця – універсальна річ. Ви можете носити її вдень із кедами, а ввечері з босоніжками й топом – і вже образ для зустрічі чи вечірки. А прозорі варіанти – для сміливих і впевнених. Але знову ж – важливо, з чим поєднати. Контраст тканин завжди працює", – підкреслює стилістка.
Кроп-топи – сексуальність, яка не вимагає пояснень
Кроп-топи можна носити у будь-якому віці. Навіть кілька сантиметрів відкритого тіла здатні створити вау-ефект.
Серед трендів:
класичні трикотажні кроп-топи;
топи з ліхтариками чи об’ємними рукавами;
сорочки-кропи;
бралети, які носять навіть під жакети.
У 2025-му кропи стали настільки різними, що кожна знайде свій. Бавовна, трикотаж, сітка – все має право на життя. Головне – поєднувати їх з речами, які балансують образ,
– каже стилістка.
Жакети оверсайз – структура і сила
Жакет – це та річ, яка збирає образ. За словами Галини Денисюк, блейзер – як рамка для картини. Хоч би як ви виглядали без нього – з ним буде більше впевненості.
Трендові фасони:
жакети з чіткими плечима, прямого чоловічого крою;
світлі відтінки: білий, молочний, світло-сірий;
лляні сорочкові жакети для літніх образів;
жакети без підкладки для легкої посадки.
"Обʼємні жакети – це не лише про офіс. Їх носять і на пляжі, і з кроп-топами, і навіть з міні. Все залежить від вашої уяви. І не бійтеся чоловічих фасонів – вони навпаки підкреслюють жіночність", – пояснила стилістка.
Як зібрати стильний образ – поради від Галини Денисюк
Тренди — це не інструкція. Це палітра, з якої ви малюєте свій стиль. Ось кілька її порад:
вибирайте 1-2 трендові елементи, не перевантажуйте образ;
грайте з фактурами: грубий денім і ніжний шовк – ідеальне поєднання;
не бійтеся відкритих ділянок тіла, але завжди зберігайте баланс;
інвестуйте у якісну базу – біла сорочка, кроп-топ, жакет, спідниця максі;
стиль – це впевненість. Якщо вам добре в речі – вона модна вже зараз.
Дизайнерка додала, що найкращий силует цього літа – це той, у якому ви себе любите. Галина радить перестати гнатися за трендами, а почати грати з ними. Влітку можна дозволити собі бути різною кожного дня.