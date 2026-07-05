Модельєр у своєму інстаграмі поділився базовими правилами стилізації, які легко допоможуть дівчатам зростом до 165 сантиметрів "витягнути" силует та додати образу особливої витонченості.

Що носити дівчатам низького зросту?

Головний секрет стильного образу для дівчат маленького зросту полягає в правильних пропорціях, і почати варто з вибору шортів. Моделі з завищеною талією працюють краще за будь-які інстаграм-фільтри, адже вони миттєво подовжують ноги.

Якщо ж ви хочете створити ще легший і грайливіший образ, чудовою альтернативою стане мініспідниця А-силуету. Вона максимально відкриває ноги, створюючи оптичний ефект, ніби вони починаються значно вище.

Щоб не зіпсувати цей результат, важливо правильно підібрати верхній одяг. Замість об'ємних оверсайз-піджаків, які часто візуально зменшують зріст, краще купувати укорочені жакети. Коли такий елемент гардероба закінчується на лінії талії, а не біля колін, ви автоматично здаєтеся значно вищою.

Посилити цей ефект подовження можна за допомогою кольору, а саме завдяки монохромним аутфітам. Коли верх і низ мають один відтінок, фігура візуально витягується у суцільну лінію. Недарма повністю бежеві, молочні чи суцільно шоколадні образи нині підкорили модниць з усього світу.

Фінальним же штрихом, який гармонійно завершить такий образ, стане правильне взуття. Туфлі чи босоніжки в тон шкіри продовжують лінію ноги, додаючи омріяні сантиметри без жодного дискомфорту.

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