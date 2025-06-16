У чому ходити в офіс влітку: Андре Тан дав корисні поради

Влітку хочеться мати гарний вигляд, при цьому комфортно себе почувати. Андре Тан розповів про стилізацію вбрання, яка найкраще працює в літньому діловому гардеробі.

Складати літні образи зовсім не складно, але коли доведеться підбирати щось в офіс, то вибір речей може бути дещо складнішим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Для багатьох офісів короткі шорти й топи не зовсім підходять, тому треба обирати відповідні речі. Дизайнер зібрав речі, які будуть доречними для роботи в теплий сезон.

Універсальна сукня

Літня сукня-сорочка з льону чи бавовну ідеально підійде на літню пору. Таке плаття не виглядає надто строго й гарно поєднується з взуттям на коротких підборах. У красивій сукні можна прийти не лише в офіс, але й ввечері.



Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера

Лляний костюм

Костюм з льону є ідеальним рішенням на літо. Він має чудовий елегантний вигляд з різним взуттям. Окрім того, жилетку і штани можна поєднувати з іншими елементами гардероба.



Найкращі речі в офіс / Фото з інстаграму дизайнера

Шорти-бермуди

Замість штанів одягайте влітку шорти-бермуди. Поєднуйте їх в офіс з бавовняною сорочкою. Гарно виглядає верх в нейтральних кольорах.



Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера

Класичні штани та жилет

Щоб виглядати стильно та зібрано, широкі штани палаццо варто стилізувати з жилеткою. Поєднувати ці речі можна з сандалями, балетками та босоніжками.



Найкращі речі в офіс / Фото з інстаграму дизайнера

Прозора сорочка та базовий топ

Одягніть щільну базову майку, а зверху додайте напівпрозору сорочку. Блузи з прозорого матеріалу чи шовку мають дуже красивий вигляд, тому дизайнер радить робити на них ставку.



Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.