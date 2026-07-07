Так, відомо, що одним із найелегантніших трендів цього літа стали білі атласні штани. Завдяки легкій тканині вони не лише додають образу вишуканості, а й допомагають легше переносити жаркі дні. Втім, українські модниці не обмежуються лише цим трендом. Вони дедалі частіше обирають вільні силуети, натуральні тканини та світлі відтінки, у яких комфортніше почуватися в спеку, передає 24 Канал.

Як українські модниці одягаються у спеку?

Наприклад, фешн-інфлюенсерка Таня Парфільєва показала, що навіть у +30 можна мати стильний вигляд у костюмі. Вона обрала ніжно-рожевий комплект із кімоно, топа та широких штанів. Для літньої спеки це вдалий варіант, адже льон, шовк чи віскоза добре пропускають повітря, не затримують вологу й дозволяють краще справлятися зі спекою.

Таня Парфільєва показала стильний костюм на літо / Фото з її інстаграму

Не менш популярними серед українських модниць залишаються легкі сукні у світлих кольорах. Їх часто поєднують із невеликими сумками та взуттям на невисоких підборах або на пласкій підошві.

Образ з літньою сукнею на літо / Фото з інстаграму Ivanna Matoshko

У такому образі можна сміливо йти як на вечірню прогулянку з подругами, так і на побачення.

Образ з сукнею на літо / Фото з інстаграму Маргарити Мурадової

Ще один популярний варіант, який можна часто побачити в образах стильних дівчат влітку, – оверсайз-сорочки. У VOGUE пояснювали, що головний секрет комфорту в спеку полягає у вільному крої: між тілом та одягом має залишатися повітряний прошарок. Саме тому вільні сорочки стали однією з найпрактичніших речей сезону. Її можна недбало підгорнути на рукавах і поєднати із шортами. До прикладу, так зробила інфлюенсерка Соня Давидовська, яка обрала біло-зелену смугасту сорочку, білі шорти, зелену сумку та туфлі на підборах. Водночас підбори можна замінити взуттям на низькому ходу, наприклад шкіряними в'єтнамками у стилі 90-х.

Раніше ми писали про те, який аксесуар став головним хітом цього літа.