Що одягнути жінці на 50-річчя: образи, які омолоджують до невпізнання

На кожен День народження жінка хоче мати красивий вигляд, а на 50-річчя хочеться виглядати особливо ефектно. Часом в поспіху важко визначитися з тим, що саме потрібно одягнути на ювілей, втім ми вже визначили найкращі образи, які стильно виглядають й омолоджують до невпізнання.

Навіть у 50 років можна мати неймовірний вигляд, пише 24 Канал. Завдяки красивій зачісці, макіяжу та образу, можна створити бездоганний образ й візуально змінити себе до невпізнання.

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Що одягнути жінці на ювілей 50 років

Чітких правил в тому, що можна носити, а що ні – немає, бо головне лише комфорт й те як себе жінка відчуває в тому чи іншому вбранні. Втім, стилісти розповіли про кілька речей, які вигідно підкреслять вигляд 50-річної жінки й навіть візуально приберуть кілька років.

Стилісти рекомендують уникати зачісок, які додають віку. Які зачіски старять після 50 років – читайте в нашому матеріалі.

Сучасний одяг

Жінка у 50-річному віці не варто боятися сучасних речей. Дуже вдало виглядатиме на День народження класичне вбрання у стилі Old Money. Це може бути жакет, спідниця-олівець чи штани палаццо, вишукана блуза чи класична сорочка. Обирайте монохромні тони, які нададуть фігури стрункості й приберуть зайві кілограми, якщо вони є.

Якісні речі

Часом акції та знижки спонукають нас придбати певні речі, але через погану якість тканини, застарілий фасон чи неактуальний принт та колір, вбрання матиме зовсім невдалий вигляд. Кислотні відтінки й барвисті сукні здешевлюють образ. Саме тому стилісти радять обирати на День народження красиву сукню чи костюм з якісної тканини. Такі речі дорого виглядають й будуть довго носитися.

Монохромний образ

На 50-річчя можна одягнути вбрання в монохромному кольорі. Краще за все обирати світлі відтінки й оминати чорні кольори. На День народження рекомендовано одягати щось в білому, кремовому чи бежевому кольорі.

Вишукана біжутерія

Довершити святковий образ можна завдяки красивим сережкам, ланцюжку, браслету чи годиннику. Важливо лише обирати прикраси з якісних матеріалів. Вони точно додадуть образу свіжості та стилю.