Як стильно одягнутися жінці в 50 років: красивий образ від королеви Летиції

Королева Іспанії нещодавно продемонструвала на собі стильний та елегантний образ, який легко можуть повторити жінки в 50-річному віці. Летиція прийшла на щорічне голосування ради в Мадриді в красивому костюмі.

Її Величність ретельно слідкує за своїм зовнішнім виглядом, тож завжди з’являється на світських виходах в красивому та стриманому вбранні, пише 24 Канал.

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Королева Іспанії дуже часто обирає просте та мінімалістичне вбрання. Вона любить підтримувати локальні бренди, тож залюбки приміряє на собі речі з масмаркету. Під час свого останнього виходу Летиція знову обрала для себе бюджетні речі, в яких виглядала бездоганно.

Образ королеви Летиції

52-річна знаменитість вийшла у світ в костюмі, що складався з двобортного жакета й штанів в смарагдовому відтінку. Цей костюм королева Летиція придбала в іспанському магазині Mango. Такий жакет коштує 80 євро, а штани – 50 євро. Під низ блейзера вона одягнула базову чорну майку.

Свій образ королева доповнила туфлями з ремінцями чорного кольору та довершила свій образ подовженими золотими сережками. Вона розпустила волосся та вклала їх у фірмові легкі хвильки.



Стильний образ королеви Летиції / Фото Getty Images

Це вже не вперше Летиція замість дорогих брендів обирає для себе доступне вбрання з іспанських магазинів. Вона може вийти у світ в речах від Zara, Massimo Dutti чи Mango.

До слова, у нашому матеріалі ми розповіли, яке вбрання пасує жінкам після 40 років. Ці речі допомагають виглядати молодше, приховати недоліки фігури та створити стильний та елегантний образ.