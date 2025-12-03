Що подарувати чоловіку на Миколая: найкращі парфуми, які подобаються багатьом

Підібрати парфуми чоловікові – завдання не просте. Аромат відповідає за характер, стиль та настрій. Для тих, хто запланував подарувати на Миколая парфум, ділимося найкращими варіантами, які подобаються всім чоловікам.

На Миколая завжди хочеться здивувати близьку людину чимось особливим, пише 24 Канал. Чоловічі парфуми – ідеальний варіант. Це практичний подарунок, який буде використовуватися завжди.

Кожен чоловік має свої парфумерні вподобання: комусь подобаються свіжі аромати, хтось тягнеться до деревних нот, а комусь – імпонують насичені східні композиції. Втім, є хороша новина – існують універсальні й трендові варіанти, які подобаються більшості чоловіків, тож стануть вдалим сюрпризом на подарунок, коли ви вагаєтеся з вибором.

Які парфуми подарувати чоловіку на Миколая?

Paco Rabanne 1 Million

Парфум має виразний запах – солодкуватий, з відтінком прянощів та фруктів. У композиції відчувається горіх, зелена слива та солодкі акорди. Часто цей аромат вибирають для вечірніх виходів.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

YSL Y

Аромат є свіжим та універсальним. Спочатку запах відкривається яблуком та імбирем, а далі переходить до герані та легких димних акцентів. База складається з деревини та мускусу. Парфум ідеально підходить для денного використання.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

Versace Eros

Цей парфум є свіжим, солодким та дещо солонуватим. У верхніх нотах відчувається бергамот, лайм та мандарин. У серці присутні амброві, пряні та солодкі акорди, а база складається з мускусу та деревини. Аромат ідеально підходить для вечірніх прогулянок та побачень.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

Giorgio Armani Acqua di Gio

Аромат є класикою серед свіжих парфумів. Він має легкий та дещо морський запах бризу. Нотки асоціюються з морем та сіллю, а ще відчуваються цитрусові та трав’яні акорди. Підходить для щоденного використання.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

Ralph Lauren Polo Black

Парфум має теплий, м’який запах з солодкувато-димним акордом. У ньому поєднуються цитрусові ноти з деревними та пряними запахами. Підходить для прохолодної погоди для впевненого, але спокійного чоловіка.



Парфуми на Миколая для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, є ще кілька чоловічих парфумів, які обожнюють жінки, пише Cosmopolitan. Серед чоловічих парфумів, які зачаровують з перших нот, є TOM FORD, BOIS PACIFIQUE з солоною амброю та перченим ладаном. Парфуми CHRISTIAN LOUBOUTIN, FÉTICHE LE SANTAL поєднує інжир та сандал для брутального й спокусливого аромату.

Які аромати викликають звикання?