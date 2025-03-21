Мінус декілька кілограмів за пару днів: як вивести зайву воду з організму
- Щоб позбутися зайвої води, слід змінити раціон, збільшити споживання продуктів з калієм і магнієм, використовувати обливання та лімфодренажний масаж.
- Рекомендується включити в раціон продукти, такі як селера, лимон, імбир, та напої, як-от чай із шипшини та трав'яні настої.
Багато хто з нас стикається з набряками на постійній основі. Якщо це не пов'язано з проблемами зі здоров'ям є імовірність, що така ситуація є наслідками ваших щоденних звичок.
Щоб позбавитись зайвої води, потрібно підійти до цього питання комплексно. Доведеться звернути увагу на раціон, фізичну активність і загальний спосіб життя, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Як позбутися набряків
Змініть раціон
Є продукти, що сприяють виведенню зайвої рідини з організму. До таких можна віднести:
- селеру;
- лимон;
- імбир;
- темний рис;
- капусту;
- огірки;
- петрушку і так далі.
Також добре допомагають організму позбутися зайвої води такі напої:
- чай із шипшини (його краще пити ближче до вечора, бо він знижує тиск);
- трав`яні настої, зокрема, з квітів липи та кульбаби.
Як швидко зменшити об'єм талії / Фото Pexels
Збільшуйте споживання калію та магнію
Перевірте чи в нормі кількість цих корисних елементів у вашому організмі. Якщо ні, проконсультуйтесь з лікарем чи варто приймати спеціальні добавки або ж просто збільшити споживання продуктів, що містять в собі значну концентрацію калію та магнію.
Спробуйте обливання
Обливання та контрастний душ можуть значно покращити ваше самопочуття, стан шкіри і позбавити набряків. Краще впроваджувати цю звичку у літній сезон.
Введіть лімфодренажні масажі
Як прибрати набряк з живота / Фото Pexels
Ви можете звернутись у салони, де є спеціальний апарат або ж надати перевагу класичному масажу. Також подібну процедуру можна проводити вдома самостійно, використовуючи спеціальні засоби. Наприклад, суху щітку для масажу.
Спробуйте лімфодренажні стрибки
Як робити такі стрибки:
- станьте на носочки, п'яти мають бути відірвані на приблизно 1 сантиметр від землі;
- потім різко опустіться (виконуйте рух обережно, аби не було різкого удару);
- зробіть 30 рухів (приблизно 1 раз в секунду);
- потім відпочиньте 10 секунд і виконайте ще одне коло.