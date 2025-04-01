Секрети стилю Коко Шанель: легендарні правила жінки, що змінила світ

Французька модельєрка Коко Шенель впровадила революційні зміни в моді, які досі є актуальними й будуть ще довго залишатися популярними. Її певні винаходи можна назвати класикою, яка існує поза часом.

Коко Шанель досі залишається натхненницею мільйонів людей, пише 24 Канал. Вона залишила для багатьох щедрий спадок – секрети стилю та витонченості, якими досі активно користуються. У 1919 році, коли Коко Шанель відкрила Дім моди у Парижі, вона почала активно запроваджувати модні тренди для клієнтів зі всього світу.

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Навіть зараз багато дизайнерів надихаються її одягом, оскільки їх придумала Коко – одна з найвпливовіших людей ХХ століття.

Жіночі штани

У час розвитку кар’єри модельєрки, жінки ставилися до одягу стримано та консервативно. Втім, саме геніальна Коко змінила правила гри й популяризувала костюмні штани серед жінок, без яких зараз складно уявити наш гардероб.

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Перли

До того, як Коко Шанель увірвалася в модну індустрію, жінки віддавали перевагу ледь помітним аксесуарам або ж зовсім їх не носили. Втім, дизайнерка вважала, що образ без прикрас є неповноцінним та недоречним, тому почала доповнювати аутфіти прикрасами з перлин, які досі залишаються актуальними.



Коко Шанель почала доповнювати образи перлинами / Фото Getty Images

Маленька чорна сукня

Коко Шанель запровадила моду на маленьку чорну сукню, яка повинна бути в кожної жінки, оскільки цю річ можна одягнути на будь-яку подію й вона завжди буде доречною. Варто лише підібрати правильний фасон й завдяки лише одній сукні можна створити незабутній образ.

Твідовий костюм

Раніше твід вважався грубою тканиною, яка мала б підходити для пошиття лише чоловічих костюмів, але Габріель Шанель зруйнувала цей стереотип та створила твідовий жіночий костюм, який досі є втіленням розкоші та елегантності.



Коко Шанель створила твідовий жіночий костюм / Фото Getty Images

Сумка 2.55

Культову сумку Chanel 2.55 світ побачив у лютому 1955 року. Досі вона не втрачає популярності та є затребуваною серед жінок по всьому світу. Саме Коко Шанель позбавила жінок від проблем габаритних незручних сумок й подарувала нам сумку на довгому ланцюжку, яка виглядає компактно та красиво. Сумка має багато відтінків, але найпопулярніший з них – чорний, який є улюбленим кольором дизайнерки.