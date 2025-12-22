Як зібрати новорічний образ без зайвих витрат: стилістка поділилася порадами

З наближенням Нового року питання святкового вбрання стає особливо актуальним – хочеться виглядати ефектно й доречно, навіть якщо підготовка відбувається в останній момент. Водночас образ не обов'язково має бути дорогим: стильного результату можна досягти, грамотно використавши речі з гардеробу або додавши кілька недорогих акцентів.

Стилістка Кензі Велч підготувала практичні поради, щоб ви могли обійтися без зайвих витрат. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на InStyle.

Дивіться також Новий рік 2026: яка тварина стане символом року та що одягнути у святкову ніч

Як бюджетно одягнутися на Новий рік?

Додайте трохи кольору

Велч радить використовувати колір, якщо образу бракує фактури або виразного силуету. Інколи достатньо одного яскравого акценту – наприклад, кольорового пальта чи куртки – щоб базове вбрання заграло по-новому без потреби повністю оновлювати гардероб.

Стилістка також заохочує сміливіші поєднання відтінків, як-от яскравий верх із темно-синьою сукнею або насичені кольори між собою. За її словами, максималізм – один із найгарячіших трендів 2026 року.

Зрештою, святковий сезон – це один з найвеселіших періодів року, тож насолоджуйтеся ним і експериментуйте з різними кольорами,

– йдеться в матеріалі.

Додайте текстури

Велч наголошує, що саме фактури – лелітки, атлас або оксамит – швидко додають образу виразності й "святковості", навіть якщо база максимально проста. Вона радить поєднувати різні матеріали, а якщо не хочеться ризикувати – залишатися в межах одного кольору, граючи лише на відмінностях текстур.

Щоб використати цей принцип без зайвих витрат, стилістка пропонує будувати комплект від того, що вже є в гардеробі. Наприклад, поєднати темний денім із топом із лелітками – джинси часто вже "під рукою", а верх додасть потрібного блиску та настрою.

Цікаво! Vogue також виділяє тренд під назвою 24/7 Sequins, де лелітки та сяйливі деталі використовують і вдень, і ввечері, поєднуючи їх із базовими речами для створення цікавого, "багатшого" образу.

Альтернатива для прихильниць стриманішого стилю – сатинові штани в парі з лаконічним верхом і чорними туфлями з гострим носиком. Це "мінімалістичний гламур", де працює саме текстура.

Окремий варіант – чорні мереживні колготки. Вони додають фактури та делікатної декоративності й виглядають цікавіше за звичайні, однак коштують недорого.

Додайте форми

Якщо у вбранні мало кольору або фактури, Велч радить "погратися" з силуетом: виразні плечі, підкреслена талія чи розкльошена форма одразу додають візуального інтересу.

Важливо також тримати баланс між верхом і низом: об'ємний, романтичний топ із пишними рукавами краще поєднувати не з обтислими джинсами, а з брюками або спідницею – так образ виглядатиме гармонійно.

Чим можна доповнити образ на Новий рік?