Забудьте про задуху: стилістка розповіла як правильно вдягатися в офіс влітку

Влітку підібрати образ в офіс – велика проблема. Здається, що через спеку неможливо створити по-справжньому стильний лук. Проте, це не так. Як показує практика, виглядати гарно влітку просто, якщо знати певні секрети.

Стилістка Галина Денисюк у коментарі 24 Каналу зауважила, що до підбору літнього образу в офіс потрібно підходити комплексно. Зокрема, необхідно звертати увагу на тканину.

Читайте також Знову в моді: ця стрижка ще раз підкорила Голлівуд

Як адаптувати офісний стиль до спеки

Як каже Галина, спека не стане перешкодою для створення стильного образу. Навіть при високій температурі на вулиці можна виглядати стильно та професійно, якщо знати ці правила:

Обирайте натуральні тканини

Натуральні тканини пропускають повітря і не створюють парникового ефекту. Особливо рекомендовані лляні костюми або бавовняні сукні, вони виглядають легко і дорого. А віскоза м'яко лягає по фігурі, не прилипаючи до тіла.

Не мучте себе синтетикою, не тягніть ті ж самі речі з весни, дайте гардеробу подихати. Спека – це виклик, але він вирішується. І стиль – це не про форму, а про відчуття себе,

– каже Галина.

Зверніть увагу! Галина рекомендує уникати тісних речей з еластану. Адже в них тіло дуже пітніє.

Звертайте увагу саме на світлі кольори

Темні кольори притягують сонце, через що тіло перегрівається швидше. Світлі відтінки не тільки охолоджують, а й освіжають візуально.

Кремовий, білий, небесно-блакитний або пісочний – універсальні для офісу. Такі кольори поєднуються між собою і дають змогу створити ефект "дорогого" образу.

Замість піджаків обирайте жилети, сорочки oversize, лляні жакети

У традиційному піджаку влітку надто жарко, тому варто звернути увагу на альтернативи. Легкий жилет із льону або оверсайз сорочка створюють багатошаровість, але при цьому не перегрівають.

Спідниці й сукні міді з розрізами – ідеальні на літо

Довжина міді виглядає стримано й офісно. Особливо виграшними будуть сукні прямого крою з тонким поясом або сорочкові фасони.

Це універсальний варіант, який поєднує комфорт і жіночність. Розріз дозволяє рухатись вільно і додає вентиляції, що дуже важливо у спеку,

– наголошує стиліст.

Обирайте правильне взуття

Високі підбори влітку це стрес для тіла. Комфортне взуття на низькому ходу дозволяє зберігати легкість і не псує поставу. До прикладу, лофери з м’якої шкіри, балетки або мюлі виглядають лаконічно, але не менш елегантно.

Важливо! Галина рекомендує влітку обирати саме мінімалістичні прикраси. Адже вони створюють ефект легкості.