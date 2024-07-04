Які косметичні засоби взяти у свою косметичку для відпочинку, аби якісно подбати про шкіру, розповідаємо далі.

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Сонцезахисний крем

У будь-якій подорожі, навіть якщо вона не передбачає пляжного відпочинку, необхідно дбати про захист шкіри від сонця.

Використовувати сонцезахисний крем влітку варто щодня і робити це потрібно іноді навіть кілька разів на день, тож SPF точно має бути у косметичці.

Засоби від сонячних опіків

Звичайно, SPF-засоби мають впоратися із захистом шкіри від сонячних променів, однак іноді непередбачувані ситуації стаються. На такі випадки краще мати у косметичці засіб від сонячних опіків, який заспокоїть шкіру і допоможе їй загоїтися.

Термальна вода

Термальна вода може стати порятунком для шкіри у спекотні літні дні. У її складі є мінерали та мікроелементи, які пом'якшують, зволожують та заспокоюють шкіру, а також освіжають обличчя.

Засоби для зволоження

Спека та сонце можуть виснажувати та підсушувати шкіру, тож вона потребуватиме зволоження. Додайте у свою косметичку улюблений зволожувальний крем, але важливо, щоб у його складі були водоутримувальні компоненти, як-от гіалуронова кислота або гліцерин, або кілька тканинних масок для обличчя, які також стануть у пригоді.