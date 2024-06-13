Який засіб для цього краще обрати та у чому полягає різниця між містом, гідролатом або термальною водою, розповідаємо далі.

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Що таке термальна вода

Це вода із теплих термальних джерел, що має склад, збагачений мінералами та мікроелементами, які пом'якшують, зволожують та заспокоюють шкіру.

Кожен такий засіб різною мірою насичений корисними компонентами, тому таку воду ділять на кілька категорій: ізотонічну (9 – 11 міліграмів мікроелементів на літр), гіпотонічну (менше ніж 9 міліграмів на літр) та гіпертонічну (понад 11 міліграмів на літр).

Усі ці різновиди гарно працюють для різних потреб. Так, гіпертонічна вода не підійде сухій і чутливій шкірі, для якої хорошою буде гіпотонічна, а от для жирної виявиться ідеальною.

Як працює міст

Головне завдання міста – зволожувати шкіру. Для цього у його складі є очищена вода та різні активні компоненти, які безпосередньо впливають на властивості рідини. Наприклад, міст з екстрактом алое добре заспокоюватиме та зволожуватиме обличчя, а чайне дерево боротиметься із запаленнями та чудово працює на жирній шкірі.

Крім того, місти мають ще одну важливу властивість – нормалізують кислотно-основний баланс шкіри. У цьому вони схожі на тоніки та тонери, єдина відмінність у формі. Місти зазвичай виготовлені у вигляді спреїв, які можна спокійно використовувати протягом дня, навіть поверх макіяжу.

Влітку важливо освіжати шкіру / Фото Freepik

Чим відрізняються гідролати

Гідролат – це квіткова вода, яку одержують шляхом дистиляції рослинної сировини: квітів, трав, ягід. У результаті виходить рідина з ефірними оліями рослин, яка зволожує, освіжає, знімає запалення та подразнення шкіри.

У випадку з цим засобом властивості кінцевого продукту сильно залежать від того, яка рослина лежить у його основі. Так, троянда чи жасмин підходять чутливій шкірі, а шавлія та м'ята – жирній.

Загалом гідролати можна використовувати замість тоніка після вмивання та розпорошувати протягом дня. Тільки робити це слід обережно, на відміну від місту, насичений маслами він може трохи зіпсувати макіяж.

Який засіб обрати та як використовувати їх у спеку

Вибір гідролата, місту чи термальної води насправді залежить від кінцевої мети. Якщо ви просто хочете зволожити шкіру, підійде засіб будь-якого формату. Водночас тим, хто хоче підлікувати та заспокоїти шкіру, краще надавати перевагу термальній воді.

Також шукаючи свій засіб для літа, важливо звертати увагу на склад. Це має бути ключовим критерієм вибору. Хочете додаткового антиоксидантного захисту – шукайте місти з вітаміном С. Потрібно нормалізувати себорегуляцію – вибирайте гідролат ялиці.

Що ж до нанесення, ідеальним форматом для літа є спрей. Він добре розподіляється по шкірі, якщо наносити його на відстані 20 – 30 сантиметрів, та зовсім не впливає на стан макіяжу.

Разом з тим, слід пам'ятати, що через кілька хвилин після розпилення засобів на шкіру її потрібно промокнути серветкою, щоб забрати залишки продукту. В іншому разі разом зі спреєм випарується і власна волога епідермісу.

Особливо важливо це правило, коли ви освіжаєте шкіру на вулиці в літній день – краплі води посилено притягуватимуть ультрафіолетові промені, що може спровокувати пігментацію.