Як модно одягнутися на відпочинок в Буковель: топові образи, які захочеться повторити
- На зимовий відпочинок в Буковель рекомендують одягати пухові куртки, шуби, в'язані комплекти, різдвяні светри та чоботи.
- Стилісти радять поєднувати шари і текстури, а також грати з пастельними, білими, кремовими та коричневими кольорами.
На початку року більшість з нас вирушають на відпочинок у зимову відпустку. Та все частіше модні дівчата хочуть навіть в горах виглядати красиво й зробити естетичні фото на тлі засніжених гір. Щоб надихнутися образами, радимо подивитися, що носять цього сезону європейські інлюенсерки.
Модні дівчата вирушаючи на популярні курорти Аспен чи Санкт-Моріц, не лише обирають для себе комфорт, але й останні зимові тренди, щоб виглядати максимально стильно, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
У нас є свій гірськолижний курорт Буковель, куди з’їжджаються всі охочі покататися на лижах. Та окрім лижного спорядження дівчата беруть з собою модні зимові речі, які додають їм особливого шику.
Що одягнути на відпочинок в горах?
Основу образу складають пухові куртки та шуби, в’язані комплекти, різдвяні светри та чоботи. А ще шапки, рукавиці та шарфи. Стилісти радять комбінувати в горах 2 модні трюки:
Шари й текстури – поєднуйте разом пух, шерсть й трикотаж для тепла й стилю.
Гра з кольорами – вибирайте пастельні відтінки, яскраві білі чи кремові кольори або ж трендови коричневий.
Серед аксесуарів для стильного образу підійде хутряна шуба чи балаклава, шкіряні рукавиці й тепле взуття.
Модниці залюбки обирають для себе короткі шубки, які стилізують з об’ємними шапками та лосинами, з трендовими уггами чи монбутами, светрами в скандинавському стилі чи утепленими комбінезонами.
Андре Тан назвав трендами зими 2025/26 року шуби у стилі Єті з прямим ворсом, хутряні шарфи та рожевий колір. Модними також є скульптурні пальта, верхній одяг з високим коміром та пальта з хутряними вставками.
Які ще є модні цікавинки?
Стилістка рекомендує на зиму придбати теплий об’ємний светр, штани з екошкіри, трикотажний костюм, стильну шубу та сумку середнього розміру.
Модниці надають перевагу асиметричним шарфам, масивній в'язці та яскравим відтінкам для створення виразних зимових образів.
Часті питання
Які тренди зимового одягу актуальні для відпочинку в горах?
Для відпочинку в горах модниці обирають пухові куртки та шуби, в’язані комплекти, різдвяні светри та чоботи. Аксесуари включають шапки, рукавиці та шарфи. Стилісти радять комбінувати шари й текстури, поєднуючи пух, шерсть й трикотаж, а також грати з кольорами, обираючи пастельні відтінки, яскраві білі чи кремові кольори або ж трендови коричневий.
Які аксесуари додають шику зимовому образу?
Для стильного зимового образу підійдуть хутряна шуба чи балаклава, шкіряні рукавиці й тепле взуття. Модниці також обирають короткі шубки, які стилізують з об’ємними шапками та лосинами, трендовими уггами чи монбутами, светрами в скандинавському стилі чи утепленими комбінезонами.
На які курорти вирушають модниці для відпочинку взимку?
Модні дівчата вирушають на популярні курорти, такі як Аспен чи Санкт-Моріц, де не лише обирають комфорт, але й слідують останнім зимовим трендам, щоб виглядати максимально стильно. В Україні популярним місцем для зимового відпочинку є гірськолижний курорт Буковель.