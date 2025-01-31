Якщо ви досі не маєте чіткого уявлення, чого саме прагнете досягти, потрібно змінити фокус уваги. Спитайте себе: "як я можу покращити своє життя зараз?", пише 24 Канал.

Читайте також Найкращі стрижки на середнє волосся: популярні варіанти 2025 року

Що зробити у лютому, аби змінити своє життя