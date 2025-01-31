Если вы до сих пор не имеете четкого представления, чего именно хотите достичь, нужно изменить фокус внимания. Спросите себя: "как я могу улучшить свою жизнь сейчас?", пишет 24 Канал.

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Что сделать в феврале, чтобы изменить свою жизнь