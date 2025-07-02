Найкращі зачіски на спекотне літо: ви маєте їх спробувати

Аби почувати себе комфортно у спеку, потрібно підготуватися. Важливо не тільки підбирати правильний одяг, а ще й приділити увагу зачісці.

Саме зібране волосся дозволить почувати себе максимально комфортно влітку. Не варто обмежуватись класичними хвостом чи пучком. Є набагато стильніші та легші у виконанні зачіски, що ідеально підійдуть для літа, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку зачіску варто зробити влітку

Коси, що йдуть в пучок

Ця зачіска здається неймовірно складною для виконання. Насправді ж її доволі просто зробити, якщо чітко дотримуватися інструкції.

Для того, аби створити таку зачіску, вам знадобляться лише дзеркало та декілька гумок. Пара вмілих рук і вдасться отримати такий вражаючий результат.

Французька коса

Ця коса відповідає цьогорічному тренду на легку недбалість. Завдяки такій зачісці ви матимете неперевершений вигляд.

Лайфхак! Якщо в таку косу заплести трохи вологе волосся, то під кінець для у вас буде гарна укладка з легкими хвилями.

В гавайському стилі

Затискачі вже декілька років в тренді. Цьогоріч у моду увійшов цей аксесуар у вигляді квітки.

Виглядає така зачіска по-справжньому літньо. Це ідеальний варіант для того, аби зібрати волосся як на відпочинку, так і під час прогулянок у місті.

Пучок з хустинкою

Ця ретро-зачіска знову в тренді. Виконати її можна, буквально, за хвилину.

Зверніть увагу! Ви можете урізноманітнити таку зачіску, замінюючи хустинки.