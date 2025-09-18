Шкіряна річ – це хороша інвестиція в гардероб, оскільки вбрання не завжди може бути дорогим, але при цьому має розкішний вигляд. Шкіряна куртка чи тренч є найуніверсальнішим предметом гардероба, тож далі розповімо, які саме варіанти є завжди актуальними.

Сучасні шкіряні речі можна носити з чим завгодно, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. В інстаграмі чи пінтересті можна знайти чимало красивих образів, тож радимо звернути увагу на шкіряне вбрання.

Який верхній одяг зі шкіри в моді?

Жакет

Блейзер підійде всім, хто любить мінімалістичні образи. Ця річ дозволяє створити невимушений образ. Носити блейзер можна з джинсами, штанами та спідницями. Жакет має елегантний вигляд для офісу чи вечірніх виходів, та чудово підкреслює базові речі.

Тренч

Замість базового кремового тренча, рекомендуємо звернути увагу на шкіряний верхній одяг. Він добре носиться з сукнями, трикотажем чи денімом. Саме шкіряний тренч здатен миттєво освіжити прості образи.



Модні шкіряні речі / Фото Pinterest

Дублянка з овчиною

Цей верхній одяг ідеально поєднує в собі стиль та практичність. Носити дублянку можна з вишуканими чоботами на підборах або уггами. Верхній одяг добре підходить до різних светрів, джинсів, штанів та лосинів.



Модні шкіряні речі / Фото Pinterest

Байкерська куртка

Такий верхній одяг вже вважається класикою, без якої неможливо обійтися восени. Річ універсальна й підходить до будь-яких речей та взуття. Незалежно від того, з чим поєднана куртка, образи з нею виходять дуже стильними.

Бомбер

М’які та заокруглені плечі роблять бомбер ідеальним для повсякденного життя. Ретро-стиль цього верхнього одягу ідеально підійде для тих, хто любить моду 90-х та 2000-х років.



Модні шкіряні речі / Фото Pinterest

Який ще верхній одяг в моді цього року?

Блогерка з інстаграму Юлія розповіла у своєму інстаграмі про кілька важливих речей серед верхнього одягу на осінь. За її словами, в моді будуть вітрівки – вони легкі, зручні та підходять для мінливої осінньої погоди.

У тренди цієї осені входить вкорочений тренч у світлому відтінку, який має доволі вишуканий та свіжий вигляд. Також варто звернути увагу на пальто-жакет – річ чудово підійде для офісу чи прогулянок.

Модний верхній одяг на осінь: дивіться відео

