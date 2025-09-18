Кожаная вещь – это хорошая инвестиция в гардероб, поскольку наряд не всегда может быть дорогим, но при этом имеет роскошный вид. Кожаная куртка или тренч является самым универсальным предметом гардероба, поэтому далее расскажем, какие именно варианты всегда актуальны.

Современные кожаные вещи можно носить с чем угодно, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. В инстаграме или пинтересте можно найти немало красивых образов, поэтому советуем обратить внимание на кожаные наряды.

Какая верхняя одежда из кожи в моде?

Жакет

Блейзер подойдет всем, кто любит минималистичные образы. Эта вещь позволяет создать непринужденный образ. Носить блейзер можно с джинсами, брюками и юбками. Жакет имеет элегантный вид для офиса или вечерних выходов, и прекрасно подчеркивает базовые вещи.

Тренч

Вместо базового кремового тренча, рекомендуем обратить внимание на кожаную верхнюю одежду. Он хорошо носится с платьями, трикотажем или денимом. Именно кожаный тренч способен мгновенно освежить простые образы.



Модные кожаные вещи / Фото Pinterest

Дубленка с овчиной

Эта верхняя одежда идеально сочетает в себе стиль и практичность. Носить дубленку можно с изысканными сапогами на каблуках или уггами. Верхняя одежда хорошо подходит к различным свитерам, джинсам, брюкам и лосинам.



Модные кожаные вещи / Фото Pinterest

Байкерская куртка

Такая верхняя одежда уже считается классикой, без которой невозможно обойтись осенью. Вещь универсальная и подходит к любым вещам и обуви. Независимо от того, с чем сочетается куртка, образы с ней получаются очень стильными.

Бомбер

Мягкие и закругленные плечи делают бомбер идеальным для повседневной жизни. Ретро-стиль этой верхней одежды идеально подойдет для тех, кто любит моду 90-х и 2000-х годов.



Модные кожаные вещи / Фото Pinterest

Какая еще верхняя одежда в моде в этом году?

Блогер из инстаграма Юлия рассказала в своем инстаграме о нескольких важных вещах среди верхней одежды на осень. По ее словам, в моде будут ветровки – они легкие, удобные и подходят для переменчивой осенней погоды.

В тренды этой осени входит укороченный тренч в светлом оттенке, который имеет довольно изысканный и свежий вид. Также стоит обратить внимание на пальто-жакет – вещь прекрасно подойдет для офиса или прогулок.

Модная верхняя одежда на осень: смотрите видео

