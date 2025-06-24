Що носити замість джинсів влітку: стильні штани, які доповнять базовий гардероб

Влітку хочеться виглядати стильно та комфортно. Джинси люблять всі, але й вони з часом набридають, тому їх можна замінити на штани. Окрім базових штанів палаццо є ще багато інших варіантів, які точно вам сподобаються.

Спекотні дні змушують нас відмовлятися від цупкого деніму, на користь легшого вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Якщо хочете урізноманітнити свої образи, то пропонуємо кілька стильних штанів, які підійдуть до будь-якого верху та взуття.

Читайте також Гидке взуття, яке ми не любили, – знову повернулося в моду: як воно виглядає

Штани з льону

Обирайте на літо штани в білому кольорі, які є певною класикою. Для гарної стилізації, радимо поєднувати річ з топом кроше для ніжних образів.



Модні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Піжамні штани

У моді штани в пастельних відтінках та розслаблені варіанти. Поєднуйте їх з кроп-топом, футболкою, сорочкою чи жакетом.



Трендові штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Сатинові штани

Штани з сатину чи атласу є досить комфортними на літню пору. З ними можна створити безліч стильних образів. Вони гарно виглядають з базовими футболками, майками, сорочками та блузами.



Модні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Трикотажні штани кльош

Такі штани створюють красивий силует, а якщо одягнути з ними взуття на підборах, то вони здатні візуально видовжити ріст.



Стильні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

Спортивні штани

Цього літа в моді кольорові спортивні штани зі смужками. Актуальними є моделі в чорній, синій, червоній, зеленій гамі. Обирайте те, що вам найбільше підходить до стилю.



Модні штани на літо 2025 / Фото Pinterest

До слова, дизайнер Андре Тан рекомендує 5 трендових речей на літо. Що саме варто придбати – читайте в нашому матеріалі.