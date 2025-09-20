Влітку ми носили шорти й спідниці, а от восени нам не обійтися без штанів. Навесні актуальними були моделі широкого крою, а осінь принесе нові захопливі варіанти, які стануть чудовою альтернативою для джинсів.

Цієї осені в моді будуть такі красиві штани, що одягати джинси захочеться все менше, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Стильні штани мають сучасний вигляд, тож рекомендуємо ознайомитися з кількома моделями, які оживлять осінній гардероб.

Читайте також Образи з джинсами, які можна копіювати у вересні: 3 найкрасивіші поєднання

Які штани придбати цієї осені?

Балонові штани

Такі штани є дещо незвичними, але будь-який образ вони роблять незвичним, стильним та дуже цікавим.

Штани слім

Саме ця модель штанів домінувала на подіумах. Вузька модель штанів зайняла особливе місце в численних колекціях дизайнерських брендів.

Штани з широкими штанинами

Ці штани можна назвати вже класикою, однак цього року звертайте увагу на модель з низькою талією та заниженим кроєм.

Тваринний принт

Крім звичного для нас леопардового принта, в моду вриваються інші тваринні візерунки – коров’ячий, зебровий чи зміїний принт. Штани з тваринним принтом присутні в колекціях багатьох брендів. Виглядають вони досить шикарно та урбаністично.

Оксамитові штани

Штани з цього матеріалу міленіали носили в ранньому дитинстві, а тепер мода на них знову повернулася.

Які ще штани будуть в моді цього року?