5 моделей штанів, які будуть потрібні кожній дівчині цієї осені
- Цієї осені будуть популярні балонові штани, штани слім, штани з широкими штанинами, штани з тваринним принтом, та оксамитові штани.
- Кожна модель штанів має свої унікальні риси, такі як низька талія, тваринні візерунки або оксамитовий матеріал, які додають стильності та різноманітності до осіннього гардероба.
Влітку ми носили шорти й спідниці, а от восени нам не обійтися без штанів. Навесні актуальними були моделі широкого крою, а осінь принесе нові захопливі варіанти, які стануть чудовою альтернативою для джинсів.
Цієї осені в моді будуть такі красиві штани, що одягати джинси захочеться все менше, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Стильні штани мають сучасний вигляд, тож рекомендуємо ознайомитися з кількома моделями, які оживлять осінній гардероб.
Які штани придбати цієї осені?
Балонові штани
Такі штани є дещо незвичними, але будь-який образ вони роблять незвичним, стильним та дуже цікавим.
Штани слім
Саме ця модель штанів домінувала на подіумах. Вузька модель штанів зайняла особливе місце в численних колекціях дизайнерських брендів.
Штани з широкими штанинами
Ці штани можна назвати вже класикою, однак цього року звертайте увагу на модель з низькою талією та заниженим кроєм.
Тваринний принт
Крім звичного для нас леопардового принта, в моду вриваються інші тваринні візерунки – коров’ячий, зебровий чи зміїний принт. Штани з тваринним принтом присутні в колекціях багатьох брендів. Виглядають вони досить шикарно та урбаністично.
Оксамитові штани
Штани з цього матеріалу міленіали носили в ранньому дитинстві, а тепер мода на них знову повернулася.
Які ще штани будуть в моді цього року?
- Цього сезону у моді шкіряні, вельветові та штани кльош. Шкіряні штани можуть бути в кольорі бордо або зеленого відтінку, вельветові – коричневого чи яскравого кольору, а штани кльош підійдуть для створення ретро-образів.
- Штани з різних матеріалів можна комбінувати з вовняними светрами, жакетами чи взуттям на підборах для стильного вигляду.
Часті питання
Які модні штани рекомендує придбати восени?
Цієї осені рекомендують звернути увагу на балонові штани, слім-моделі, штани з широкими штанинами, штани з тваринним принтом та оксамитові штани.
Чому балонові штани стали популярними?
Балонові штани є дещо незвичними, але вони роблять будь-який образ стильним та цікавим, що пояснює їхню популярність.
Які нові візерунки з'явилися в моді?
Окрім звичного леопардового принта, в моду входять інші тваринні візерунки — коров’ячий, зебровий та зміїний принт.