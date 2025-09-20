Укр Рус
20 сентября, 11:06
5 моделей брюк, которые потребуются каждой девушке этой осенью

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Этой осенью будут популярны баллонные брюки, брюки слим, брюки с широкими штанинами, брюки с животным принтом, и бархатные брюки.
  • Каждая модель брюк имеет свои уникальные черты, такие как низкая талия, животные узоры или бархатный материал, которые добавляют стильности и разнообразия к осеннему гардеробу.

Летом мы носили шорты и юбки, а вот осенью нам не обойтись без брюк. Весной актуальными были модели широкого кроя, а осень принесет новые захватывающие варианты, которые станут отличной альтернативой для джинсов.

Этой осенью в моде будут такие красивые брюки, что одевать джинсы захочется все меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Стильные брюки имеют современный вид, поэтому рекомендуем ознакомиться с несколькими моделями, которые оживят осенний гардероб.

Какие брюки приобрести этой осенью?

Баллонные брюки

Такие брюки являются несколько необычными, но любой образ они делают необычным, стильным и очень интересным.

Брюки слим

Именно эта модель брюк доминировала на подиумах. Узкая модель брюк заняла особое место в многочисленных коллекциях дизайнерских брендов.

Брюки с широкими штанинами

Эти брюки можно назвать уже классикой, однако в этом году обращайте внимание на модель с низкой талией и заниженным кроем.

Животный принт

Кроме привычного для нас леопардового принта, в моду врываются другие животные узоры – коровьи, зебровый или змеиный принт. Брюки с животным принтом присутствуют в коллекциях многих брендов. Выглядят они достаточно шикарно и урбанистично.

Бархатные брюки из бархата

Брюки из этого материала миллениалы носили в раннем детстве, а теперь мода на них снова вернулась.

Какие еще брюки будут в моде в этом году?

  • В этом сезоне в моде кожаные, вельветовые и брюки клеш. Кожаные брюки могут быть в цвете бордо или зеленого оттенка, вельветовые – коричневого или яркого цвета, а брюки клеш подойдут для создания ретро-образов.
  • Брюки из различных материалов можно комбинировать с шерстяными свитерами, жакетами или обувью на каблуках для стильного вида.

