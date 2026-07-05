Далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо про моделі, які носять Злата Огнєвіч, Маша Єфросиніна, KOLA, Ксенія Мішина та Іванка Хома.

До теми 3 найтрендовіші моделі сонцезахисних окулярів на літо 2026

Які окуляри носять українські зірки?

Акторка Ксенія Мішина часто доповнює свої образи овальними сонцезахисними окулярами. Їх легко впізнати за витягнутою овальною оправою з плавними лініями та відсутністю гострих кутів. Вони мають мінімалістичний вигляд і вважаються однією з найуніверсальніших моделей.

Співачка KOLA також обирає вузькі овальні сонцезахисні окуляри. Її модель вирізняється тонкою металевою оправою золотистого кольору та синіми затемненими лінзами.

А Злата Огнєвіч у своїй колекції має незвичайні масивні окуляри. Нещодавно вона публікувала кадри з фотосесії в оверсайз-моделі квадратної форми з темними лінзами. Такий фасон – доволі драматичний і ефектний, часто асоціюється з гламурним ретро-стилем 70-х.

Водночас телеведуча Маша Єфросиніна цього року носить сонцезахисні окуляри без оправи з вузькими геометричними лінзами, які мають злегка заокруглені кути. Завдяки такому мінімалістичному дизайну та дзеркальному покриттю вони сьогодні є доволі актуальними.

Фешн-блогерка Іванка Хома на відпочинку в Іспанії днями показала чорні сонцезахисні окуляри прямокутної форми зі злегка піднятими кутиками. Лаконічна модель із масивною оправою виглядає стримано, але водночас дуже стильно, тому чудово поєднується як із пляжними луками, так і з міськими літніми образами.

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