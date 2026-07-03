Видання Cosmopolitan проаналізувало, які сукні зараз найчастіше обирають дівчата в інстаграмі, і склало добірку з шести найактуальніших моделей для спекотних днів. Серед них є варіанти як для відпустки та особливих подій, так і для повсякденних образів у місті.

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Так, якщо переглянути образи fashion-блогерок, можна помітити: цього літа вони найчастіше обирають сукні на тонких бретелях. Особливо популярні моделі довжини міді та максі.

Важливо! При виборі суконь для себе, звертайте увагу на варіанти з льону, тенселу, конопляної тканини чи інших натуральних матеріалів, які добре пропускають повітря. У них легше переносити спеку.

Також важливо зазначити, що при високих температурах на вулиці довгі вільні моделі можуть бути більш зручними, ніж варіанти міді довжини. До того ж вони мають більш стриманий і елегантний вигляд.

Ще один фаворит літа серед інстаграм-модниць – сукні з відкритою спиною. Вони ефектно виглядають незалежно від довжини та легко вписуються як у міські образи, так і в гардероб для відпочинку. Лише не забудьте про SPF-захист – відкрита спина легко може обгоріти.

Крім того, серед головних трендів сезону залишаються сукні babydoll. Це короткі моделі вільного крою з розкльошеною спідницею, які мають такий легкий, романтичний силует. Зараз особливо популярні варіанти з верхом халтер, де тонкі бретелі зав'язуються навколо шиї.

Ще у валізах fashion-блогерок цього літа майже завжди знайдеться місце для пляжної сукні кроше. Її достатньо накинути поверх купальника, додати капелюх із широкими крисами та сонцезахисні окуляри – і образ одразу виглядатиме дорого та невимушено.

Раніше найчастіше обирали такі білі, молочні, бежеві або чорні моделі, проте влітку 2026 року до них додалися яскравіші кольори: блакитний, жовтий, рожевий і бузковий.

Також зараз в моді mermaids-естетика – стиль, натхненний морською тематикою та образами русалок. Саме тому цього сезону особливо популярними стали сукні з рюшами. Для літніх прогулянок біля моря чи озера ідеально пасуватимуть моделі у пастельних або блакитно-синіх відтінках.

А ще образ можна доповнити сумкою-сіткою, перловими прикрасами, аксесуарами у формі мушель або морських зірок і сандалями з плетеними ремінцями.

Не менш актуальними стали й сукні з паєтками – один із найпомітніших мікротрендів літа 2026. Паєтки ефектно переливаються як під сонячними променями, так і у світлі заходу сонця чи вечірніх вогнів, тому стануть вдалим вибором у будь-який час доби.