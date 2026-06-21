Видання Cosmopolitan розповіло про те, які форми окулярів стали найпопулярнішими серед дівчат з інстаграму влітку 2026 року.

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Які сонцезахисні окуляри в тренді влітку 2026?

Овальні окуляри. Модель, яку кілька сезонів тому зробив популярною бренд Miu Miu, і досі залишається одним із головних трендів.

Однак така форма пасує не всім. Саме тому перед покупкою краще приміряти окуляри та перевірити, чи підходять вони до вашого типу обличчя.

Крім того, в образах найстильніших інфлюенсерок продовжують з'являтися окуляри з широкими дужками. Вони легко стають головним акцентом будь-якого лука.

Великі окуляри-авіатори – ще один тренд цього сезону. Вони поєднують класичну форму авіаторів зі спортивними деталями окулярів-масок, тому виглядають сучасно та ефектно.

Втім, ця модель також пасує не всім, тому перед покупкою варто приміряти її та оцінити, наскільки вона підходить вашій формі обличчя.

Що ще в тренді цього літа?

Напередодні дизайнер Андре Тан розповів, що зараз в моді шорти в білизняному стилі, піжамні шорти в смужку, бермуди, шорти в стилі сафарі та капрі.

У гардеробах сучасних модниць також все частіше останнім часом з'являється сукня з галтер-верхом.

Серед взуття фаворитом сезону є балетки, в'єтнамки на підборах та мюлі.