Подорож у минуле: які сукні носили українки понад 100 років тому
- Наприкінці XIX – на початку XX століття українки носили різноманітні сукні, які відзначалися унікальністю та дозволяли зрозуміти їхнє походження.
- Серед популярних суконь були шарафан з Одещини, спідниця з нагрудником з Київщини та Чернігівщини, рікля з Буковини та Покуття, а також горсет з Черкащини.
- Вбрання часто прикрашали защипами, складками, мереживом, золотими та срібними нитками.
Наприкінці XIX – на початку XX століття жінки носили цікаві сукні, які найчастіше одягали на сімейні фотосесії, релігійні чи державні свята. Окрім звичних світлин у вишиванках, українські жінки приміряли на собі цікаві сукні.
Різноманіття суконь жінок тих часів було досить цікавим, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Наталки Полтавки. Вбрання вирізнялося унікальністю й завдяки ньому можна було зрозуміти, звідки саме походить річ. Пропонуємо дізнатися про найцікавіші сукні, які колись носили українські жінки.
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Шарафан
Це безрукавний одяг, який нагадує сукню, характерний для півночі Одеської області. Воно густо призбирувалося від грудей – ліф не прилягав щільно до фігури й утворював багато дрібних складочок. Нижня частина плаття оздоблювалася широкими смугами плису, оксамиту чи стрічок.
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Спідниця з нагрудником
Така спідниця не мала рукавів та коміра. Носили її на Київщині та Чернігівщині. Ліф прикрашали защипами, складками, смугами тканини й мереживом.
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Рікля
Сукня без рукавів та коміра мала назву "рікля". Побутувала на Буковині й Покутті. Зазвичай попереду мала досить глибокий виріз.
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Горсет
Цей тип керсетки характерний для півночі Черкащини. Шили його з тонкої крамної вовняної тканини, а поли закладали в дуже дрібні складки.
Традиційне українське вбрання / Фото з тіктоку Наталки Полтавки
Пізніше плаття панянки почали оздоблювати різноманітними застібками, мереживом, золотими й срібними нитками.