Стиль Катерини Усик: як одягається дружина легендарного українського боксера
Катерина Усик – дружина відомого українського боксера, мати чотирьох дітей та бізнесвумен. Її світські образи, аутфіти для фотосесій та повсякденні look активно обговорюються в інтернеті.
Багато користувачів із захопленням стежать за соціальними мережами Катерини Усик і надихаються її стилем, макіяжами та зачісками. Детальніше про все це – далі в матеріалі 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Манікюр, який носитимуть замість гель-лаку: головний nail-тренд літа 2026
Стиль Катерини Усик вирізняється стриманими силуетами, елегантними деталями та жіночими акцентами. Вона часто обирає одяг у нейтральних кольорах – чорному, бежевому, сірому, різних відтінках зеленого.
Катерина Усик / Фото з її інстаграму
Водночас у її гардеробі є й більш яскраві речі, як-от, червоний шкіряний тренч або синій костюм, який вдало підкреслює колір її очей.
У повсякденному житті Катерина часто носить доволі базові речі: джинси, сорочки, костюми. Також у її гардеробі є шкіряна куртка з потертостями. До речі, напередодні видання Cosmopolitan писало про те, що верхній одяг з 90-х знову в тренді, зокрема, й байкерські куртки.
Для публічних або святкових подій вона частіше обирає сукні, спідниці, блузи, які підкреслюють жіночність та фігуру.
Олександр та Катерина Усики / Фото з інстаграму дружини боксера
Щодо брендів – дружина боксера обирає як українських, так і закордонних виробників.
Окрему увагу Катерина приділяє деталям. Вона часто доповнює свої вбрання аксесуарами – сережками, браслетами, годинниками, сумками чи окулярами. До прикладу, в колекції дружини Усика є чорний клатч Hermes Kelly Cut. Також раніше жінку бачили з культовою сумочкою Lady Dior.
Також раніше Катерина Усик публікувала фото, де можна помітити її годинник Audemars Piguet Royal Oak 15551BC.ZZ.D405CR.01, який коштує більше як 70 тисяч євро.
Щодо взуття, Катерина поєднує комфорт і елегантність: у її гардеробі є як моделі на плоскій підошві, так і взуття на підборах.
У макіяжі бізнесвумен віддає перевагу природності. Найчастіше вона з'являється з нюдовим мейком.
Зачіски Катерина Усик робить різні. Частіше її можна побачити з прямим волоссям, рідше – з зібраним або легкими хвилями.