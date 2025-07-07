З чим носити шовкову хустину влітку: актуальні приклади, які легко повторити

Влітку можна вдало урізноманітнити свої образи за допомогою хустини. Цей аксесуар цікаво виглядає та додає особливої родзинки базовим речам. Спробуйте покреативити й додати хустину до денних та вечірніх образів.

Літо – це найкращий час для експериментів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Завдяки шовковій хустці можна створити стилізації з елегантним шармом та ніжністю.

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На прикладі модних інфлюенсерів розповідаємо про кілька варіантів, які легко повторити, усі вони – стильні та цікаві.

Хустина на шиї

Зав’язавши хустину на шиї, ви зможете додати образу елегантності та романтичності. Ця база залишається актуальною тривалий час. Таку акцентну деталь додавайте до сорочок, блузи чи лляних костюмів.

Хустина на талії

Цього року спостерігається справжнісінький бум на монохромні образи з хустиною барвистого акценту. Дівчата зав’язують аксесуар на талії поверх джинсів чи штанів. Завдяки хустині можна навіть прикрасити сарафан та сукню.

Хустина-бандана

В інстаграмі завірусився спосіб носіння шовкової хустки у вигляді бандани. Такий головний убір виглядає естетично й практично. Красивий образ можна створити за допомогою цікавих сонцезахисних окулярів.

Хустина на сумці

Зав’яжіть хустину на ручці сумки. Це стане цікавим доповненням та надасть аксесуару певного літнього вайбу.

За бажання, хустину можна зав’язати на волоссі. Гарно річ виглядає на хвості чи пучку. Серед популярних варіантів – кольорові хустки, однотонні, з мереживом та хустки-стрічки, які додають стилю.