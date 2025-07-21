Стильні речі, які носять модниці з Європи цього літа

Європейки вміють дуже стильно одягатися, тож якщо захочеться повторити їхні образи, радимо придивитися до модної добірки вишуканих виходів. Не варто увесь літній гардероб заповнювати речима, які ви будете носити лише кілька тижнів в сезоні. Раціональніше придбати те, що стане в нагоді наступного року.

Для тих, хто запланував літню відпустку у Європі, рекомендуємо дізнатися, що ж саме носять дівчата, щоб мати красивий вигляд, пише 24 Канал з посилання на Who What Wear.

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Топ + спідниця в один тон

Комплекти завжди вдало виглядають, тому обирайте для себе щось в стилі 90-х, щоб ідеально передати європейський стиль. Багато красивих костюмів можна знайти на сторінці Емілі Сіндлев.

Топ у стилі бохо + вільні штани

Цього сезону стиль бохо є одним з головних трендів сезону. Оберіть для себе легку літню блузу, поєднавши з широкими штанами й сандалями для комфортного пересування містом.

Мінісукня та солом’яна сумка

Сукні в стилі ретро виходять влітку на перший план. Щоб додати їм стриманого європейського шарму, радимо поєднувати з солом’яною сумкою, цікавими зачісками та в’єтнамками.

Лляний топ і джинси

Поєднання лляного топу з джинсами допоможе створити європейський образ. Можна доповнити аутфіт красивою сумкою та взуттям.

Топ з рюшами + спідниця максі

Рюші у стилі 2000-х років зустрічаються в багатьох європейських країнах. Одягніть милий топ та довершіть довгою спідницею. Таке поєднання ідеально підійде на розпал літа.

До слова, футболку з принтом можна носити не лише з джинсами. У матеріалі ми розповіли про цікаві поєднання футболки з різними речима.