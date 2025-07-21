Боб-каре у вінтажному стилі – хіт 2025 року: від зачіски фанатіють всі

Ретро-гламур цього року виходить на новий рівень. Ми вже знайомі з багатьма варіантами бобів, але вже в осінньо-зимовому сезоні станеться камбек вінтажного боб-каре. Зачіска є елегантною та вже незабаром стане дуже популярною.

На модних шоу з цією зачіскою почала з’являтися Кім Кардашян, яка завжди асоціювалася у нас з довгим волоссям, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка стрижка буде в моді у 2025 році?

Модним буде боб до підборіддя, укладений із заокругленими чи підкрученими назовні кінцями, з м’якими хвилями у стилі Old Hollywood. Часом таке каре має чіткі локони, а інколи присутня стилізація з ретро-ноткою. Стилісти зазначають, що ця довжина здатна візуально подовжити шию, підкреслити вилиці й додати об’єму тонкому волоссю.



Красива стрижка боб-каре / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Зачіска боб-каре у вінтажному стилі пасує для офісу та вечірки. Стрижка є легкою в догляді, оскільки для створення об’єму достатньо лише щітки чи плойки. Завдяки своєму елегантному вигляду, зачіска виглядає досить красиво.

Стиль модної зачіски апелює до стрижок 50-60-х років. У той час в моді були хвильки та підкручені кінці, які символізували жіночність та витонченість. Таку зачіску носили Елізабет Тейлор, Жаклін Кеннеді та різні дівчата із золотої епохи Голлівуду. У 2025 році боб повертається в сучасному й переосмисленому форматі.



Модна стрижка боб-каре / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Вінтажний боб є універсальною стрижкою, яка досі залишається актуальною, витонченою й не позбавленою сучасного вайбу. Щоб надихнутися образами, радимо переглянути найкращі стрижки тих часів й обрати для себе коротку зачіску, яка кардинально змінить ваш образ.