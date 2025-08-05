У прагненні до самовдосконалення багато людей намагаються змінити свою зовнішність, часто відчуваючи, що їм чогось не вистачає. Люди з круглим обличчям хочуть більш витягнуте, тоді як люди з видовженим – навпаки. Замість того щоб намагатися боротися з природними особливостями, варто просто підкреслити вже наявні.

Так, вдало підібрана стрижка може значно покращити зовнішній вигляд людини, створюючи баланс і змінюючи форми. 24 Канал розповідає про 3 ідеальні стрижки для круглого обличчя з посиланням на Vogue, яке цитує Едуардо Санчеса, директора салону Maison Eduardo Sánchez.

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Які стрижки ідеально пасують круглому обличчю?

Довгі шари та середня довжина

Стиліст Санчес пропонує зупинити свій вибір на градуйованих стрижках з довгими передніми пасмами, що припадають між носом і губами. Такий підхід допомагає створити баланс між рисами обличчя.

Ідеальна довжина для таких стрижок – середня. Експерт особливо застерігає від коротких стрижок для дуже круглих облич, рекомендуючи, щоб волосся принаймні сягало плечей. Хоча надто довге волосся не завжди забезпечує гармонійний вигляд.



Для круглого обличчя ідеальна стрижка середньої довжини / Фото Pinterest

Цікаво, що навіть стрижка піксі, яку часто вважають непридатною для круглих форм обличчя, може бути успішно адаптована за допомогою правильного поєднання об'єму та довжини.

2. Косий чубчик – найкращий вибір

Тим, хто розглядає варіант з чубчиком, найкраще зробити вибір на користь чубчика набік, а не прямого. Особливо для тих, хто має кучеряве волосся, дуже важливо зберігати довші шари, а загальна довжина в ідеалі має сягати плечей.

Ця стрижка не лише візуально подовжує обличчя, але й полегшує укладання. Крім того, бічний чубчик доповнює різні зачіски, в тому числі пучки й хвости.



Круглому обличчю личитиме косий чубчик / Фото Pinterest

3. Пряма середня довжина з легким градуюванням

Зазираючи у 2026 рік, стилісти прогнозують зростання популярності гладких стрижок середньої довжини, що опускаються трохи нижче плечей. Такі зачіски часто матимуть ледь помітну градацію і можуть бути доповнені м'якими хвилями, що додадуть легкого об'єму.

Експерт радить уникати стрижок з гострими геометричними лініями, таких як класичний боб або каре, оскільки вони можуть підкреслити округлість обличчя.

Крім того, Санчес наголошує на важливості розташування проділу. Боковий проділ рекомендується робити частіше, ніж центральний, оскільки він створює об'єм на маківці та візуально витягує риси обличчя.

Ідеальні стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

До слова, трендові стрижки 80-х років повертаються в моду, зокрема об'ємні багатошарові стрижки, shag, об'ємний боб та кучерява стрижка до плечей.