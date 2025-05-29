Стрижки для жінок після 50 років: вражають омолоджуючим ефектом

Після 50 років жінки шукають для себе такі стрижки, які зможуть вдало підкреслити образ та навіть візуально зробити їх молодшими. У цьому віці жінки все частіше роблять короткі стрижки, тому розповімо про кілька варіантів, які допоможуть їм стильно виглядати.

У 50 років теж можна красиво виглядати, пише 24 Канал. Провідні стилісти знаються на тому, що пасує жінкам в старшому віці, тож зазначили кілька трендових коротких зачісок, які ідеально омолоджують й надають жінці неймовірного ефекту.

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Асиметрична стрижка

Навіть у 50 років можна мати сучасний вигляд, якщо зробити ставку на асиметричну стрижку. Нехай перукар зробить нерівні пасма, цікавий проділ чи подовжений чубчик. Така зачіска допоможе всім, хто любить об’єм, але при цьому не хоче витрачати багато часу на укладку.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Гарсон

Цю стрижку обожнюють більшість жінок після 50 років. Певним чином вона є досить короткою, але підійде для всіх, хто хоче мати вишуканий вигляд завдяки доглянутій зачісці.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі з подовженими пасмами

Стрижка піксі теж популярна серед жінок у 50-річному віці. Якщо підібрати стрижку відповідно до форми обличчя, то вона надасть образу жіночності.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

М’який боб

Стрижка боб не втрачає популярності. Вона підійде для тих жінок, які хочуть трішки довше волосся, щоб мати змогу створювати зачіски, чи підкручувати кінчики. Красиво виглядатимуть хвильки або цікавий проділ, який додасть певної родзинки.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

До слова, експерти визначили 5 трендових фарбувань на літо 2025. Колористи радять обирати відтінки залежно від природного кольору волосся, щоб досягти найкращих результатів.