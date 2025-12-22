Менше довжини – більше "свіжості": ідеї стрижок для жінок за 60

Після 60 волосся часто змінюється: може ставати тоншим, сухішим, втрачати щільність і звичний об'єм, що абсолютно нормально. Однак правильно підібрана стрижка здатна візуально додати "свіжості" й доглянутості, а також підкреслити риси обличчя.

Відомі стилісти зібрали найвдаліші варіанти, які можна показати майстру вже під час наступного візиту. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на AOL.

Дивіться також Перевтілення на мільйон: як змінилася 62-річна вчителька після салону краси

Які стрижки підійдуть жінкам за 60?

Хвилястий боб

Є причина, чому багато жінок у старшому віці обирають довжину до підборіддя замість довгих пасм: так стрижка виглядає легше й краще балансує риси обличчя.

Коротша стрижка – це нехірургічний ліфтинг, який відвертає увагу від недоліків обличчя,

– каже Керрі Баттерворт, перукарка-фрілансерка з Нью-Йорку.

Гарний приклад – боб із хвилястими пасмами, як в американської акторки та моделі Джейн Фонди. Кучері м'яко обрамляють обличчя та візуально додають того самого ефекту "підтяжки".



Хвилястий боб / Фото з інстаграму Джейн Фонди

Плавний андеркат

Перукарка Хелен Ріві, засновниця бренду Act+Acre, зазначає, що короткі й сміливі варіанти на кшталт зачіски британської кіноакторки Тільди Свінтон особливо пасують жінкам старшого віку.

Такий андеркат "збирає" силует: боки підкреслюють контури обличчя, а об'єм зверху додає пропорціям легкості та виразності.



Плавний андеркат / Фото з інстаграму Тільди Свінтон

Асиметричний боб

Асиметрична стрижка на кшталт тієї, яку носить британська акторка, продюсерка та режисерка Гелен Міррен, – вдалий спосіб додати зачісці об'єму й динаміки, особливо якщо волосся тонке.

Асиметрія і глибокий бічний проділ надають волоссю об'єм і пишність, тоді як середній проділ привертає більше уваги до жирності,

– пояснює майстер-стиліст Джей Воспер.

Така форма підкреслить вилиці, які з віком можуть ставати помітнішими. Важливий нюанс – одразу скажіть перукарю, що не хочете надто різких і точних зрізів, адже графічна лінія зробить образ суворішим.



Асиметричний боб / Фото з інстаграму Гелен Міррен

До слова, Harper's Bazaar пише, що короткі боб-стрижки – це не лише класика, яка ніколи не виходить із моди, а й зачіска, що надає волоссю фактури та робить його візуально густішим.

Експерти відзначають, що правильно підібраний боб може "огранювати" обличчя, підкреслювати шию та вилиці, створюючи легкий, сучасний силует без зайвих зусиль. До того ж це спрощує догляд і укладку.

Інші поради для догляду за волоссям: