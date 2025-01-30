Найкращі стрижки на середнє волосся: популярні варіанти 2025 року

Середню довжину волосся носить найбільша кількість жінок. Якщо хочеться напередодні весни додати до свого образу цікавої родзинки, тоді пропонуємо зосередити свою увагу на найпопулярніших варіантах, які пасують багатьом.

Жіночі стрижки на середнє волосся – це чудовий варіант для тих, хто не хоче стригтися надто коротко, пише 24 Канал. Такі зачіски є практичними й можуть виглядати стильно та модно.

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Середня довжина волосся проста в догляді й залишається привабливим варіантом для тих жінок, які не хочуть жертвувати часом.

Багатошарова стрижка

Стрижка з багатошаровістю пасм створює чудовий об’єм та надає волоссю легкості. Перукарі радять робити стрижку дівчатам з тонким волоссям. Завдяки шарам можна домогтися бажаної текстури й підкреслити природну красу волосся.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Подовжене каре

Якщо хочеться трішки позбавитися довжини, але боб – це занадто короткий варіант, тоді пропонуємо зупинити свою увагу на подовженому каре. Це класика, яка ніколи не виходить з моди та є актуальною з року в рік. Каре може бути з прямими кінчиками чи вкладена в локони у стилі Old Money. Для укладки локонів вам знадобиться конусна плойка та засоби для стайлінгу.



Модні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Для тих, хто лише рівняє кінчики волосся й не хоче кардинально змінювати зачіску, але має бажання додати вигляду якоїсь особливої родзинки – пропонуємо чубчик-шторку, яка вмить освіжить образ та навіть зробить молодшою на кілька років.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Каскад

Щоб створити природний об’єм варто звернути увагу на каскадну стрижку. Зачіска виглядає густою та рухливою завдяки різнорівневим шарам. Підходить стрижка для всіх жінок з тонким волоссям, оскільки створює ілюзію додаткової густоти.



Ефектні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest

Ідеальний зріз

Неймовірно красиво виглядає волосся з ідеально рівним зрізом. Часом стрижка може бути неохайною, особливо якщо не відвідувати перукаря тривалий час. У такому разі просто підрівняйте волосся, щоб надати волоссю витонченості та елегантності.



Стильні стрижки на середню довжину волосся / Фото Pinterest