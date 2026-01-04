3 стрижки, які зроблять образ дорожчим: мають розкішний вигляд

Щоб образ виглядав дорого, варто лише зробити в салоні одну стрижку, для якої навіть не знадобиться укладка на постійній основі. Сама форма волосся часто створює перше враження й задає тон усьому стилю.

Розкішний вигляд – це не лише про довжину чи складну техніку, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @lena_feya. Правильно підібрані стрижки здатні підкреслити риси обличчя й виглядати легко та продумано.

Є кілька красивих стрижок, які вважаються універсальними підсилювачами образу. Вони мають доглянутий вигляд та не потребують постійних укладок.

Які стрижки виглядають дорого?

Фронтальна градація

Така стрижка додасть легкості та динамічності вашому образу. Зачіска добре підійде для тонкого чи досить щільного волосся.

Шари

Стрижка додасть образу легкості, динамічності та виразності, але застосовувати її краще для пористого волосся. Дівчатам з рівним від природи волоссям шари не рекомендовані.

Боб

Щоб стрижка виглядала дорого, можна зробити подовжений чи звичайний боб. Стрижка виглядає дуже стильно й доглянуто. Зачіска боб завжди була й буде актуальною, оскільки боб не потребує додаткових укладок, якщо він грамотно виконаний на волоссі.

За бажання можна додати шаруватість, комбінувати з різними кучерями, укладками. Стрижка є практичною та актуальною, тому сподобається багатьом.

Прямий зріз

Ця стрижка є вічною класико й ідеально виглядає на прямому довгому волоссі, коли є скловидна структура. Варто час від часу стригти кінчики, щоб зачіска виглядала доглянуто й здорово.

Як виглядають трендові стрижки: дивіться відео

Та насправді ідеальною стрижкою є та, яка враховує особливості вашої зовнішності, способу життя й структуру волосся.

У 2026 році техніка фарбування Color Melting замінить балаяж, пропонуючи плавне змішування відтінків без чітких меж, пише City Magazine. Color Melting створює природний вигляд волосся, усуваючи контрасти та додаючи відчуття дорогого кольору, і підходить для будь-якої довжини та текстури волосся.

